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В центре Москвы вновь задержана мать шахтера Вера Шихова

В Москве, на Манежной вновь задержана Вера Шихова, которая проводит одиночные пикеты в защиту своего сына, пострадавшего на шахте. На нее составляют протокол. Об этом Радио Свобода сообщила активистка Елена Сидоренкова.

После вчерашнего задержания Шихову отпустили без протокола, уведомив об ужесточении мер безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Шихова – инвалид второй группы, уже 5 лет проводит в Москве одиночные пикеты с требованием, чтобы ее сыну, который получил многочисленные травмы в 2010 году на шахте в Прокопьевске, дали группу инвалидности и социальные льготы.

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