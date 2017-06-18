ПАРНАС выдвинул Ройзмана в губернаторы Свердловской области

Отделение партии ПАРНАС в Свердловской области выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на пост губернатора региона.
Ранее Ройзман планировал идти на выборы от партии "Яблоко", однако партийная конференция по выдвижению кандидата в губернаторы не состоялась. Глава свердловского отделения "Яблока" Юрий Переверзев покинул свой пост и вышел из партии, так как не был согласен с выдвижением кандидатом только Ройзмана.
Руководитель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.
В понедельник состоится конференция федерального бюро "Яблока", которое все-таки планирует выдвинуть Ройзмана кандидатом.
Как сообщил "Интерфаксу" член партии ПАРНАС Максим Верников, если выдвижение Ройзмана от "Яблока" сорвется, то он сможет пойти на губернаторские выборы от ПАРНАСа.
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