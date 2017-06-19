В Лондоне фургон врезался в толпу у мечети. Есть пострадавшие

В ночь на понедельник автомобиль врезался в толпу прохожих в лондонском районе Финсбери Парк, где проживает много иммигрантов — мусульман. Инцидент произошел вблизи мечети. Очевидцы сообщили, что это было сделано преднамеренно.

По сведениям полиции, один человек погиб, 10 ранены.

Все они, как сообщил Совет мусульман Великобритании, присутствовали на ночной молитве в священный для мусульман месяц Рамадан.

Владелец микроавтобуса, совершивший наезд, пытался скрыться, но был схвачен тремя местными жителями, которые и передали его полиции, прибывшей на место происшествия спустя 15 — 20 минут. По словам очевидцев, это белый мужчина средних лет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся ужасным событием. По её словам, полиция не исключает, что это был теракт. В связи с этим Мэй проведет экстренное совещание.

3 июня на Лондонском мосту фургон въехал в людей на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами, которые выскочили из этого фургона, напали на прохожих. Нападавшие были убиты полицейскими на месте. В результате теракта погибли семь человек, десятки получили ранения, многие из них остаются в больницах. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Мечеть в Финсбери Парк открылась в 1994 году. Ее бывший имам Мустафа Камель Мустафа в 2015 году был приговорен в Соединенных Штатах к пожизненному тюремному заключению по 11 обвинениям в терроризме. В последние годы в мечети проповедовали веротерпимость, подчеркивая "мирный и созидательный характер ислама".