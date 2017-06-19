"Коммерсантъ": Киев подготовил план реинтеграции Донбасса

Украинские власти разрабатывают план по реинтеграции территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Он предусматривает прекращение так называемой "антитреррористической операции" на востоке страны и введение вместо неё военного положения. Это означает переход управления территориями от Службы безопасности Украины к армии . Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Собеседники издания в Верховной Раде сообщили, что законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже на этой неделе, когда президент Украины Пётр Порошенко будет находиться с визитом в США.

По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления "ряда льгот и послаблений" для населения. Кроме того власти Украины планируют упростить порядок получения жителями так называемых самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю.​

Ранее на прошлой неделе о разработке плана по реинтеграции Донбасса сообщил президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины более 10 тысяч человек были убиты, включая почти три тысячи гражданских лиц, 24 тысячи получили ранения. Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.