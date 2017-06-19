Новый владелец РБК не собирается влиять на редакционную политику

Новый владелец РБК Григорий Берёзкин заявил в интервью газете "Ведомости", что не планирует влиять на редакционную политику медиахолдинга.

На вопрос о том, что он будет отвечать "уважаемым людям на то, что журналисты РБК опять написали нехорошую историю про "Роснефть"", Березкин сказал, что не будет разговаривать на эти темы, этим будет заниматься редакция. Он также сообщил, что пока никаких кадровых изменений в РБК проводить не планирует.

О покупке РБК Григорием Берёзкиным было официально объявлено 16 июня. Сумма сделки не разглашается. Возможная продажа медиахолдинга начала обсуждаться в СМИ ещё год назад, после публикаций РБК о "Панамском архиве" и предполагаемой дочери президента Путина Катерине Тихоновой. Тогда же в РБК сменилось руководство.

О возобновлении группой "Онэксим" Михаила Прохорова переговоров по поводу продажи РБК стало известно в апреле. В качестве возможных причин источники нескольких СМИ называли давление со стороны администрации президента, в частности ее замглавы Алексея Громова. Сообщалось, что он якобы счёл оскорбительными публикации РБК о митингах 26 марта и о смене повестки федеральных телеканалов.