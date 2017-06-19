Большое мусорное кольцо

“Эта свалка заметна даже из космоса”, - один из вопросов, заданных Владимиру Путину в ходе “Прямой линии” 15 июня был об огромном мусорном полигоне в подмосковной Балашихе, в паре сотен метров от которого расположены жилые дома, детские сады и школы. Президент назвал проблему “болезненной”, а в Балашиху в тот же день прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Молниеносно отреагировал и Следственный комитет, заявивший, что разрешение на строительство жилых домов возле мусорного полигона было выдано незаконно. На самом деле ситуация в Балашихе не уникальна для Подмосковья: в разных районах области появляются инициативные группы, выступающие против гигантских свалок рядом с домами. Власти утверждают, что работают над решением проблемы, но жители в этом сомневаются.

“Часцы”

“Мы живем в десяти километрах от полигона, до нас запахи не доходят. Мне просто неприятна эта ситуация. Мусорный полигон закрыт, как исчерпавший ресурс, а мусор там вовсю складируется. В конце концов, это наша экология”,– рассказывает Радио Свобода Светлана А.

Светлана, молодая мать и начальник юридического отдела в частной компании, несколько лет назад купила жилье в поселке Часцы Одинцовского района, и теперь пишет жалобы на местный мусорный полигон во всевозможные инстанции.

“Полигон закрыт 1 января 2015 года. ОАО “Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство”, которое им занимается, получило лицензию на обращение с отходами в конце 2015 года. Лицензия дается под конкретный полигон. Как можно было получить лицензию на закрытый полигон? Я куда только ни жаловалась – в прокуратуру, президенту… Этот факт все обходят. Мне никто на это не дал ответа”, – продолжает Светлана.

“На момент проверки фактов размещения отходов на теле полигона выявлено не было. Установлено, что после прохождения КПП мусоровозы направляются на специально оборудованную площадку для перегрузки, где происходит разгрузка отходов. По мере накопления, происходит загрузка ТКО в бункеры объемом 38 кв.м., которые направляются для размещения на специализированные полигоны ТКО в соответствии с договорами”, – такой ответ о происходящем на полигоне “Часцы” дало Министерство экологии Московской области 30 марта 2017 года (есть в распоряжении Радио Свобода).

Когда мы покупали жилье, полигона не было видно, теперь я его вижу из своего окна

“Это ложь! Когда мы покупали жилье, полигона не было видно, теперь я его вижу из своего окна. За два года после закрытия полигон вырос больше, чем за все предыдущие годы своего существования, туда идут огромные потоки мусоровозов. Закрытые полигоны более привлекательны – там можно левые схемы проводить, в отличие от официальных”, – объясняет Светлана.

“Кучино”

Проектировщику Евгению Ващенко из Железнодорожного (часть подмосковного города Балашиха) повезло меньше, чем Светлане:

“Я купил квартиру в июне 2016 года, а в марте 2017 начал чувствовать вонь. У меня квартира рядом с лесом, но стоит ужасный запах. Так и живем: с закрытыми окнами, зашел в квартиру, быстренько дверь закрыл… Начал разбираться, откуда вонь идет. Вокруг много заводов, но выяснилось, что это полигон “Кучино”, который находится в двух километрах от моего дома", – рассказывает Ващенко.

“Кучино” находится прямо на территории Балашихи и у Евгения Ващенко еще не самая неприятная ситуация.

Мы шагами считали – дома начинаются в восьми шагах от полигона

“Деревня Фенино – в восьми метрах от полигона. Мы шагами считали – дома начинаются в восьми шагах от полигона. В “Кучино»” свозится мусор со всей Москвы и ближайшего Подмосковья. На шоссе постоянная пробка из “Камазов”, которые везут отходы. Они сбрасывают на полигоне мусор, мусор не засыпают. Ветер подует – всё это летит в город. Я начал приглашать телевидение, и с маленьких телеканалов вышел на “Первый”, “Россию”, – продолжает Ващенко.

Ващенко предполагает, что с “Кучино” связан целый ряд нарушений законодательства. Каким-то образом выдавались разрешения на строительство жилых домов в санитарной зоне полигона, да и вообще само его существование внутри города незаконно: санитарная зона должна составлять полкилометра.

Страдают от “Кучино” жители Балашихи, а кто получает прибыль, доподлинно неизвестно. Свалкой управляет ЗАО “Заготовитель”, 96% которого принадлежит “Краст Юниверсал ЛТД” – компании, зарегистрированной в оффшоре на Сейшельских островах. Ситуация с “Кучино” – своего рода “история успеха” в конфликтах вокруг подмосковных свалок. Инициативной группе из Балашихи удалось попасть на прямую линию с Владимиром Путиным на прошлой неделе.

“Губернатор области Андрей Воробьев обещал закрыть “Кучино” в 2013-2014 годах, потом в 2017, потом срок перешел на 2021 год, но после прямой линии с Путиным заявил, что закроет в 2019”, – говорит Ващенко.

Воробьев сразу после прямой линии приезжал в “Кучино”, борьба за закрытие полигона продолжается. Инициативная группа из Балашихи освещает её в собственной группе “Вконтакте”.

“Каурцево”, “Царево”, “Кулаковский”

Группа “Вконтакте” “Спасите Каурцево” посвящена полигону “Каурцево” в Наро-Фоминском районе. Как и “Часцы”, “Каурцево” официально закрыт, но туда продолжают свозить мусор.

“Думаем про одиночные пикеты и гражданский контроль. Будем фотографировать каждую машину, которая привезла мусор и отправлять Когану (Александр Коган – министр экологии Московской области - Р.C.). А если он не отреагирует – Воробьёву, ну и дальше”, – делится планами администратор “Спасите Каурцево”.

Раньше мусор хотя бы раскатывали, то теперь его просто сваливают в кучу

Мария Клименко – школьная учительница и ответственная за общение со СМИ в инициативной группе против полигона “Царево” в Пушкинском районе Московской области. Она затрудняется сказать, каков нынешний статус “Царево”.

“Сначала была информация о том, что полигон закрыт, затем, что до конца года будет закрыт. Приезжал Коган, но ничего не происходит. Люди ежедневно присылают видео, как на полигон едут мусоровозы”, – говорит Клименко.

“Царево” давно пора закрывать: он действует более 30 лет, тогда как по нормативам должен был работать 10-15.

“Если раньше мусор хотя бы раскатывали, то теперь его просто сваливают в кучу, он периодически загорается”, – рассказывает Клименко.

Объявлен тендер на проект рекультивации территории полигона- то есть “Царево” всё же собираются закрывать. Но не ясно когда. Компания “Экопром”, занимающаяся полигоном, набирает новых сотрудников – участники местной инициативной группы нашли вакансии, датированные 19, 25 и 29 мая 2017 года. Если машинисту экскаватора Volvo “Экопром” готов платить 39 тысяч рублей, то машинисту трактора МТЗ раскатывать мусор по полигону предлагают почему-то только за 15 тысяч.

Рядом с “Царево” течет река Черничка, которая впадает в Клязьму. Инициативная группа заказала экспертизу воды из Чернички в лаборатории анализа воды, воздуха и почвs МГУ. В воде Чернички, как показала экспертиза, существенно превышено допустимое содержание меди, железа, марганца, цинка, аммония, нитрита, фенола, никеля и нефтепродуктов.

А жители деревни Манушкино Чеховского района прямо сейчас держат голодовку за закрытие полигона “Кулаковский”.

План Когана-Воробьева

“В общей сложности в Москве и области образуется порядка 10,5 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год. Это из жилого сектора, плюс ещё промышленные отходы. По определению министра экологии, емкости подмосковных полигонов осталось на несколько лет”, – рассказывает Владимир Марьев, президент “Ассоциации Рециклинга Отходов”. На Подмосковье приходится 20% всего российского мусора.

“Радио Свобода” обратилась в администрации населенных пунктов, в которых находятся мусорные полигоны:в Часцах с Радио Свобода говорить отказались, до начальника управления внутренней политики Балашихи Марины Любимовой дозвониться не удалось. В администрациях Царево и Атепцевского сельского поселения (полигон “Каурцево”) Радио Свобода заявили, что не уполномочены комментировать ситуацию с мусорными полигонами и не могут влиять на их работу, но признали, что местные жители хотели бы закрытия полигонов.

Все вопросы по полигонам представители районных администраций переадресовали в Министерство экологии Московской области. На момент публикации текста пресс-служба Министерства экологии Московской области не предоставила комментарий Радио Свобода.

И Андрей Воробьев, и Александр Коган существование проблемы признают. Недавно Воробьев заявил, что за три года ему удалось закрыть в Подмосковье 20 мусорных полигонов, тогда как 39 продолжают работать.

Александр Коган обещает, что система утилизации отходов в принципе будет кардинально изменена. Закапывание мусора в землю – абсолютно устаревшая практика. Во всем мире из мусора производят газ, строительные материалы, электроэнергию. Есть подобные планы и в Подмосковье: здесь планируется строительство мусоросжигательных заводов и сортировочных станций. Передвижение мусоровозов обещают контролировать электронными системами, чтобы они не возили отходы на нелегальные свалки. Но участники подмосковных “антисвалочных” инициатив со скептицизмом относятся к этим обещаниям: они видят, как решения их проблем растягивается на годы, а использование свалок слишком для многих представляет коммерческий интерес.