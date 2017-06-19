Силы коалиции: сирийский самолет сбит в целях самозащиты

Штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американские военные сбили сирийский истребитель неподалеку от города Ракка. Это первый случай, когда силы коалиции сбили самолет правительственных сил Сирии.

В штабе утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживают США, после чего был сбит. Судьба пилота пока неизвестна.

В США подчеркнули, что перед тем, как сбить самолет, американцы связались с российскими военными по экстренному каналу. По словам военных, это было сделано для прекращения атаки со стороны сирийского истребителя.

Ранее в Министерстве обороны Сирии заявили, что самолет участвовал в операции против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Там считают, что подобные действия коалиции подрывают силы сирийской армии в борьбе с терроризмом.