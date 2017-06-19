ООН: число беженцев в мире побило рекорд - 65,6 миллионов

По данным ООН, число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года достигло рекордного показателя – 65 миллионов 600 тысяч человек. Это на 300 тысяч человек больше, чем в 2015 году, говорится в докладе, опубликованном в понедельник на сайте Ведомства ООН по делам беженцев.

В среднем в прошлом году каждую минуту 20 человек покидали свои дома, то есть по одному человеку каждые три секунды, отметили эксперты ООН.

Большинство беженцев – пять с половиной миллионов человек – прибывают из Сирии. Кроме того, составители доклада обращают внимание на рост напряженности в Южном Судане, который в связи с эскалацией военного конфликта в прошлом году покинули почти 800 тысяч человек.

На днях глава ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество увеличить число мест для расселения беженцев в 13 раз. По его словам, в расселении сейчас нуждаются более одного миллиона человек.