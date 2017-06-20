В поисках Путина 4.1

Эксперты на конференции "Пути развития России в условиях международной напряженности" о перспективах эволюции путинского режима.

Интервью с политологами Николаем Петровым, Александром Кыневым, политтехнологами Евгением Минченко и Алексеем Мазуром, социологом Алексеем Левинсоном, историками Татьяной Ворожейкиной и Владимиром Рыжковым, экономистом Дмитрием Травиным.

Программу ведет Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 19 июня в 19:05