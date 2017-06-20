В поисках Путина 4.1

Николай Петров, Евгений Минченко, Владимир Рыжков, Дмитрий Травин, Татьяна Ворожейкина о будущем путинизма - султанизма? Эфир в 19:05
Эксперты на конференции "Пути развития России в условиях международной напряженности" о перспективах эволюции путинского режима.
Интервью с политологами Николаем Петровым, Александром Кыневым, политтехнологами Евгением Минченко и Алексеем Мазуром, социологом Алексеем Левинсоном, историками Татьяной Ворожейкиной и Владимиром Рыжковым, экономистом Дмитрием Травиным.
Программу ведет Михаил Соколов.
Эфир программы "Лицом к событию" 19 июня в 19:05
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