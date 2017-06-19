Правительство Франции уходит в техническую отставку

Правительство Франции под руководством Эдуара Филиппа в течение понедельника уйдет в техническую отставку по итогам парламентских выборов. Новый состав кабинета министров будет определен в течение ближайших дней. Об этом сообщили в правительстве.

Техническая отставка кабинета министров Франции после выборов – негласное политическое правило. Оно не прописано в законодательстве. В правительстве ожидают, что новый кабинет министров будет сформирован с минимальными перестановками, а руководить им продолжит Филипп.

Второй тур парламентских выборов во Франции состоялся 18 июня. Движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" и его союзники получат в Национальной ассамблее 350 мест из 577. У "Республиканцев" будет 113 мест в парламенте. У Социалистической партии, которой ранее принадлежало большинство, – 29. У крайне левых – движения "Непокорная Франция", которое возглавляет Жан-Люк Меланшон, и коммунистов – будет примерно 30 мест. В парламенте будут работать 8 депутатов от "Национального фронта" Марин Ле Пен. В прошлом созыве их было всего двое. Сама Ле Пен тоже стала депутатом, одержав победу в округе Энен-Бомон на севере страны.

