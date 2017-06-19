Полиция Великобритании считает наезд на людей у мечети терактом

Полиция Великобритании считает терактом наезд на людей в Лондоне. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Фургон врезался в прохожих в лондонском районе Финсбери-Парк, неподалеку от мечети. Один человек погиб, 10 ранены.

Премьер-министр страны Тереза Мэй провела экстренное совещание правительственного чрезвычайного комитета. Мэй заявила, что произошедшее является целенаправленной атакой на мусульман. По словам премьера, подобному злу и ненависти нет места в британском обществе.

Мэй подтвердила, что 48-летний террорист действовал в одиночку. Он пытался скрыться с места преступления, но был схвачен местными жителями, которые и передали его полиции

3 июня на Лондонском мосту фургон въехал в людей на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами, которые выскочили из этого фургона, напали на прохожих. Нападавшие были убиты полицейскими на месте. В результате теракта погибли семь человек, десятки получили ранения, многие из них остаются в больницах. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).