В МВД Петербурга подтвердили распыление перцового газа в отделении

В управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили, что в 33-м отделе полиции, где находятся задержанные на антикоррупционной акции 12 июня, был распылен перцовый газ, сообщает "Росбалт".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 18 июня в отделение был доставлен задержанный за мелкое хулиганство. После того как он попытался нанести себе повреждения, сотрудники полиции распылили перцовый газ в его камере. В МВД утверждают, что после распыления газа задержанных на акции на Марсовом поле вывели в зал совещаний.

Ранее "ОВД-Инфо" сообщил, что задержанные на антикоррупционной акции пожаловались, что перцовый газ распространился в соседние камеры. Находившиеся в них задержанные просили вызвать врача, так как среди них был больной бронхиальной астмой, но полицейские не реагировали. Одному из задержанных, который смог пронести в камеру мобильный телефон, удалось вызвать врачей. После этого 17 человек, оставленных на ночь в ОВД, перевели в подвальное помещение, где продержали до вечера следующего дня без еды, раздав лишь по бутылке воды.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что проведет проверку по факту распыления газа в камере.

12 июня во время несанкционированной акции против коррупции в Петербурге были задержаны более 600 человек. Городские суды зарегистрировали 546 материалов на задержанных. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.

