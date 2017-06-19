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Сторонники Богатова начали сбор подписей в его поддержку

Дмитрий Богатов, подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам

Сторонники математика Дмитрия Богатова, арестованного по обвинению в призывах к терроризму, начали сбор подписей в его поддержку. В международной акции участвуют аспиранты и представители IT-сообщества, в которых состоял Богатов. Сторонники математика публикуют в соцсетях фотографии с плакатами со словами поддержки под хештегом #freeBogatov.

В Московском государственном университете, где также проходит сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину и ректору университета Виктору Садовничему. Один из аспирантов МГУ рассказал "Новой газете", что сотрудники полиции пытались остановить сбор подписей.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан 6 апреля. По версии следствия, он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля.

В материалах дела указан ролик, якобы содержащий сцены массовых беспорядков. По мнению соратников Богатова, сообщения с его IP-адреса мог написать любой пользователь анонимной сети Tor. Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным. Ранее с призывом освободить Богатова выступил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

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