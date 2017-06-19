Равенство с усиленной охраной

В том, что четвертый ежегодный "Марш равенства", который состоялся в Киеве 18 июня, не обойдется без конфликтов, многие были уверены заранее.

Сергій Лещенко

Безвизовый режим - это хорошо. Но быть членом семьи - это не только право посетить ее в любой момент, а разделять ее ценности. В следующее воскресенье в Киеве запланирован Марш равенства. То, как он пройдет, скажет о нашей европейскости намного больше безвиза.

Ирина Шевченко на сайте УНИАН напоминает, что первая попытка провести в Киеве "Марш равенства" кончилась неудачей:

История украинского «Марша равенства» начинается с 2012 года. Украинский правозащитник, член правления «КиевПрайд» Зорян Кись вспоминает, что тогда схема сбора участников была очень законспирированной: небольшими группами по 5-7 человек встречались на разных станциях метро, и затем должны были направляться на станцию метро «Днепр» – там, на набережной, планировалось провести небольшой марш. Но в тот год из-за атаки со стороны праворадикалов прайд так и не состоялся.



Праворадикальные организации угрожали заблокировать марш и в этом году. Кроме того, незадолго до проведения марша город украсился экзотической рекламой:

Один из организаторов "КиевПрайда" Зорян Кись написал у себя в Фейсбуке, что считает размещение плакатов "провокацией, направленной на эскалацию противостояния в столице и нарастание социального напряжения в Украине".

Противники марша также раздавали в центре города пропагандистские листовки:

О том, как готовились к проведению марша радикалы и силовики, можно прочитать в репортаже Юлианы Скибицкой на "Медузе":

В ночь на 18 июня представители радикальных националистических организаций пытались заблокировать место проведения марша. Спикер запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский написал в фейсбуке, что националисты собираются возле университета в парке Шевченко и призвал сторонников к ним присоединиться. На это отреагировал один из организаторов марша Зорян Кись — он ответил, что место проведения шествия не изменится.

К девяти утра, когда участников начали запускать на территорию марша, никаких противников шествия там не было. Они оставили только растяжки с плакатами, на которых было написано, например: «Одностатеві шлюби — дорога до вимирання нації» («Однополые браки — путь к вымиранию нации»).

Территория проведения марша — от входа в парк Шевченко до входа на станцию метро «Площадь Льва Толстого» — была перекрыта заборами, там дежурили полицейские, проверявшие сумки у приходящих людей. Спикер Национальной полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что у некоторых пытавшихся пройти изъяли куриные яйца и зеленку, а также балаклавы. Участников запускали с 9:00 до 10:15, после проход на территорию был запрещен. Полиция и Национальная гвардия Украины стояли двумя колоннами, охраняя активистов. Всего, по данным Нацполиции, в марше приняло участие 2,5 тысячи человек (по данным волонтеров, около 4 тысяч участников). Порядок обеспечивали больше пяти тысяч силовиков.

Меры по обеспечению порядка помогли - столкновений между радикалами и участниками марша удалось по большей части избежать.

​Игорь Жулимов

В Киеве прошел «Марш равенства» ЛГБТ и их сторонников. Но я не про них. Я о том, для чего нужна полиция. Полиция в цивилизованном государстве нужна для охраны граждан и обеспечения общественного порядка. Киевская полиция выполнила сегодня обе эти функции.

Mina Sorvino

Многие люди шли на прайд, как на войну, не будучи уверенными, что им не прошибут там голову. А перекрытый центр... Так это не геи виноваты, а те, от кого их отгораживали.

" Псковские мы, на говорящую собачку пришли посмотреть" ( к/ф Собачье сердце).

Противники марша такой охране почему-то позавидовали.

Александр Скубченко

Весь центр перекрыт. Металические сетки, кордоны полиции. Масса недовольных водителей и пешеходов. И вроде марш ЛГБТ, а воздух накален возмутительным — "п*******". Такого бы равенства тем, кто защищает право на свой родной язык, на свою историческую память и идентичность ; тем, кто выступает против грабительских тарифов... Но — нет. Равенство у нас лишь для маршей ЛГБТ и шествий бандеровцев.

Иван Власенко

Эх, если б акцию против переименования проспекта Ватутина охраняли также как гей-парад, Украина была б нормальной страной(((

Без стычек все же не обошлось. Сразу после марша, по словам одной из активисток, группа агрессивно настроенных мужчин высматривала его участников в кафе.

Olena Herasymyuk

Друзья, тут еще такая опасность: какая-то стремная толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет "извращенцев" в заведениях в центре города.

Будьте осторожны.

Мы только что встретились с этими персонажами, предупреждаем.

Кроме того, националисты отобрали у активистов и сожгли радужный флаг. Стычки шли и в соцсетях, где те, кто выступал за проведение марша, напоминали, для чего он на самом деле нужен.

Evgeniy Babenko

Беда в том, что люди путают гей-парады, которые проходят в США или в тех же Амстердаме и Берлине, с маршем равенства, который прохоидт в Киеве. В Амстердаме, где меньшинства никто не притесняет, гей-парад - это обычное туристическое мероприятие, такое же, как тот же квартал красных фонарей или кофе-шопы. Карнавал, на который приезжают развлечься люди со всего мира и вносят неплохие деньги в городскую казну.

В Киеве марш равенства - это обычный митинг, где собираются люди в обычной одежде, чтобы напомнить о своем праве на нормальную жизнь, а также об ужасающем уровне гомофобии в Украине против целых категорий граждан. Никто там не ходит размалеванным в трусах, и никто не занимается сексом публично, не устраивает оргий, как рисуют в своем больном воображении сексуально озабоченные гомофобы.

​Stanislav Zozulia

Счастье — это не «игра с отрицательной суммой»: если кому-то хорошо — то нам плохо, если нам хорошо — то другим плохо. Как и торговля, счастье — это «игра с позитивной суммой»: чем больше богатых, веселых, смешных, счастливых, любящих и любимых людей на Земле — тем скорее будут преодолены бедность, горе и несчастье. Одно плодит и множит другое. Добро и зло. Свобода и несвобода.

Я счастлив от того, что люблю. Девушку. Самую добрую, нежную, девичью. Такую девочку-девочку. Самую лучшую. Хоть и не знаю взаимно ли это...

Я иду на Марш, чтобы показать на своем собственном примере, что дело не в том гей вы, или не гей, а в том, что жизнь дана для улыбок и радости. Что счастья в этом мире хватит для всех. И чтобы верить в семейные ценности, тепло очага и домашний уют, где есть папа и мама, вовсе не обязательно при этом ущемлять ЛГБТ, которые хотят равенства гражданских прав и защиту от дискриминации. Это кажется пустяком, который ничего не стоит решить, для одних людей, но для других — это жизнь.

Максим Бланк

Я поддерживаю гей-парад потому что это способ большинства сказать меньшинству - не бойтесь быть в меньшинстве. Гею не должно быть страшно быть геем в гетеро-обществе. Еврею не должно быть страшно быть евреем в украинской школе. Девушке не должно быть страшно в компании десантников. Потому что если им страшно, значит большинство тяжело болеет. Болеет пещерный дикостью - нас больше и мы можем сломать тебе шею, если ты не такой как мы. Потому что это быстро перерождается в простое - нас больше и мы можем сломать тебе шею без повода. И тогда страшно становится всем, кто слабее.

А я хочу жить в обществе без страха.

Victoria Herzberg

Я еще хочу добавить, что в обществе есть некая категория социопатов, которая готова учинить насилие в адрес любой социальной группы, если чувствует, что ей за это ничего не будет или можно отвертеться. Там неважно, ты "гей", "гот", "семит", "кавказец" или кто угодно еще. Главное - что можно.

Так вот я за то, чтобы общество умело сдерживать подобных тварей в человеческом облике. И когда мы будем жить в цивилизованном обществе, потребность в парадах отпадет сама по себе.

Анастасия Басюк

вы не представляете, сколько в нашей стране людей, которые никогда не выйдут вперед и не скажут: "я девушка, а это моя любимая девушка, мы снимаем квартиру и у нас есть дочка"... "меня зовут Иван, мне нравится Сергей, мы хотим пожить вместе, надеюсь, что у нас все получится". или просто: "я сегодня приду на праздник со своим любимым человеком".

и привести без лишних объяснений.

сколько людей боятся бороться за свои права. они боятся вашей ненависти, вашего осуждения, вашего неприятия.

вы никогда не задумывались даже - откуда это осуждение берется. что оно не является естественным, присущим вам с детства. что это очередная иллюзия, навязанная обществом - где ненависть живет в коллективном сознании...

больнее всего видеть такое отношение у христиан. там, где должно быть сочувствие чужой боли, уважение к чужому выбору, любовь к ближнему, господствует осуждение, ненависть и омерзение - чувства, которые ничем нельзя оправдать.

все боятся, что их дети, "насмотревшись", станут "такими"

а я боюсь, что мой ребенок, если она будет лесбиянкой, столкнется с вашей ненавистью, что она будет лишена прав как жена или мать...

что плохого в ненависти? ее очень трудно игнорировать. она оседает в душе и никуда никогда не уходит. в моем детстве было очень много ненависти и осуждения. она навсегда осталась со мной. я могу контролировать ее только частично. но она всегда там. злость, неприятие. осуждение.

я очень надеюсь, что за 20-30 лет наш народ изменится. нам еще так много нужно всем сделать, чтобы стать достойными наших устремлений. я просто хочу увидеть общество уважения, если не общество любви.

Микола Кобилинський

Да, мне неприятны геи. Да, я их поддерживаю.

Каждый из нас относится к тому или иному меньшинству. И я хочу чтобы мы не боялись друг друга.

Левши правшей.

Веганы мясоедов.

Дрыщи качков.

Курящие ЗОШ-ников.

ЗОШ-ники алкашей.

Велосипедисты пешеходов.

Чайлдфри семейных.

Очкарики глуховатых.

Тупые ироничных.

Высокие толстых.

Влад Волчков

Хочу жить в Украине, в которой гей прайд будет веселым и мало кому интересным карнавалом, а не рискованным актом борьбы против глупости и насилия.

Alexandr Wolodarskij

Удачи всем кто выходит на прайд.

Вы делаете важное дело сегодня, но в исторической перспективе вы уже победили.

Мракобесие будет вынуждено отступить, "традиционные ценности" будут раздавлены неумолимым катком прогресса.

А все те, кто пытаются остановить будущее, уже проиграли.

И, как бы они сегодня не упивались своей мнимой силой и численностью, канут во тьму и беззвестность.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила в Фейсбуке, что тест на европейские ценности страна прошла успешно:

Марш равенства прошел без особых провокаций и происшествий. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодчиков. Киев и Украина прошли тест на приверженность фундаментальным европейским ценностям - право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо по такому случаю и нашей полиции, молодцы.

По поводу тех, кто придерживается других, консервативных взглядов и является противником прайда - это право каждого, исповедовать те или иные взгляды. Зачем только на полицейских нападать? Насилие и агрессия не приветствуется и осуждается в Библии, кстати.

Возможно, по-настоящему "тест на европейскость" Украина пройдет только тогда, когда марши равенства не будут нуждаться в охране. Однако можно не сомневаться в том, что страна все дальше уходит от курса, который взяла в последние годы Россия.

Alexandr Hotz

"Марш равенства", успешно проведённый "КиевПрайдом", - не просто очередной легальный гей-прайд в Украине (что тоже важно), но действительно, знаковое и символическое событие.

Как известно, судьба "меньшинств" в обществе - всегда является тестовой ситуацией для оценки качества той или иной демократии. Если социальная группа имеет доступ к публичному обсуждению своих проблем, может делать их предметом общественной дискуссии, - можно смело говорить о полноценности такой демократии. <...>

Многие украинские друзья не верили переменам в области гомофобии; любимым тезисом было сравнение сопоставимых уровней нетерпимости и насилия - в наших странах. Но лёд всё-таки тронулся, - иначе и быть не могло.

Поскольку свобода собраний (свобода дискуссий и конкурентной среды) - это фундаментальное свойство демократической системы, первое условие её эффективности.

Украина свой выбор сделала, - и именно КиевПрайд стал окончательной точкой разрыва с имперской Россией. Теперь мы - части разных вселенных, разных ценностных систем и фундаментальных представлений о мире.

Славянство, долго тяготевшее (волей или неволей) к имперскому центру в Москве, давно уже обустраивает жизнь по европейским принципам, интегрируется в ЕС и НАТО, а бывшие "братушки" видят свою судьбу в западном выборе.

Агонизирующая империя, злобно хватающая соседей из своего исторического "могильника", поливающая проклятиями европейский выбор "младших братьев", загнанная в клетку изоляции - за свой буйный нрав - очевидно не имеет ни малейших перспектив "сколотить" свой "русский мир" - гвоздями ржавых "ценностей".

Империи остаётся - лишь ненависть, злоба, агрессия и конфронтация с миром. Это и есть приговор самому себе. А фактическая смерть "пациента" с таким букетом патологий - лишь вопрос исторического времени.

И лишь со свидетельством о смерти - у новой России появится шанс на иную жизнь, в новых границах, на базе совсем иных ценностей.