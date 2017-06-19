Инцидент с полицейской машиной в Париже расследуют как "теракт"

На Елисейских Полях в Париже в полицейский микроавтобус врезался автомобиль, за рулем которого находился вооруженный человек, передает France-Presse со ссылкой на проверенные источники. По данным агентства, автомобиль при наезде взорвался.
Ранее сообщалось, что в центре города проводится полицейская операция. Официальные источники AFP заявляют, что в результате инцидента с легковым автомобилем не пострадал никто, кроме его водителя, который погиб. В машине обнаружен автомат Калашникова, пистолеты и бутылки с бензином.
Антитеррористическое отделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту террористического акта, передает корреспондент Радио Свобода.
20 апреля вечером на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка. Человек, вооруженный автоматом, открыл огонь по полицейским, убив одного из них и тяжело ранив двоих. Нападавший – 39-летний гражданин Франции арабского происхождения Карим Шерфи – был застрелен на месте.
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