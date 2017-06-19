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Зачем власти блогеры. Эфир в 19:05

Лиза Пескова, блогер, приглашенная в Думу

Российских блогеров позвали в Думу. Украинские блогеры собрались на фестивале в Днепропетровске. О чем первые говорили с властью, а вторые между собой? В студии специальный корреспондент РС Мумин Шакиров, на связи Леонид Швец (Киев) и Евгений Гендин (Днепр). Ведущая Елена Рыковцева

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