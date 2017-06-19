"Соцгоспроект" требует удалить фрагменты из фильма о "Димоне"

Фонд "Соцгоспроект" потребовал от оппозиционера Алексея Навального и учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) удалить из фильма-расследования "Он вам не Димон" фрагменты, которые, по мнению заявителей, порочат репутацию благотворительной организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст досудебной претензии.

Авторы документа дают Навальному 10 дней на удаление упоминаний о взятках и использовании "Соцгоспроекта" для управления имуществом главы российского правительства Дмитрия Медведева, однокурсником которого является руководитель фонда Илья Елисеев.

В фонде Навального пока не подтвердили получение пртетензии, передает РБК.

Фонд Елисеева получил широкую известность после выхода фильма "Он вам не Димон", в котором утверждается, что Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также яхтами, агрокомплексом и виноградниками. В конце мая суд удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова, который требовал удалить фрагменты фильма ФБК из-за содержащихся в нем обвинений в коррупции.