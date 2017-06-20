В Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, во вторник встретится с президентом США Дональдом Трампом. В тот же день Порошенко проведет переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Информация уже подтверждена Белым домом.



Накануне в беседе с представителями украинской общины в Вашингтоне Порошенко отметил важность того, что его встреча с президентом США пройдет раньше, чем встреча Трампа с Владимиром Путиным. По словам украинского президента, это даст возможность вооружиться информацией, чтобы "никому не оставить шанса на несправедливость".

По словам Порошенко, Украина пользуется "фантастической поддержкой США". В программе визита украинского президента также - встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом и представителями министерств торговли и энергетики США.

С президентом России Владимиром Путиным Трамп еще ни разу не встречался, хотя лидеры двух стран разговаривали по телефону. По предварительным данным, переговоры президентов России и США намечены на начало июля в кулуарах саммита Большой двадцатки в Гамбурге.