Дональд Трамп обвинил КНДР в смерти студента из США

Президент США Дональд Трамп обвинил Северную Корею в смерти 22-летнего американского студента Отто Уормбира. Он был передан Америке властями КНДР после того, как провёл 15 месяцев в залючении и впал в коматозное состояние.

В заявлении семьи Уормбира говорится, что их сын погиб вследствие жестокого обращение со стороны правоохранительных органов КНДР. По словам родных, он впал в коматозное состояние в марте 2016 года - вскоре после того, как был приговорен к 15 годам каторжных работ по овбинению во враждебной акции. Врачи клиники в Цинциннати, где умер Уормбир, рассказали, что он не узнавал окружающих, не отдавал себя отчёта в происходящем, не делал никаких целенаправленных движений, но при этом самостоятельно дышал. Американские врачи отвергли официальную северокорейскую версию о том, что Уормбир заразился ботулизмом.

Отто Уормбир, приехавший в КНДР как турист, был задержан за то, что якобы сорвал со стены в отеле пропагандистский плакат.

Американские СМИ не исключают, что в связи с его гибелью Вашингтон может ввести новые санкции против Пхеньяна.