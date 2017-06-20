Власти позволили Ахтему Чийгозу встретиться с больной матерью

Власти позволили лидеру запрещенного Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу увидеться с тяжелобольной матерью. Об этом сообщает в твиттере адвокат Чийгоза Николай Полозов.
По данным гражданских активистов, Чийгоза тайно вывезли из следственного изолятора Симферополя в Бахчисарай во время перерыва в судебном заседании. Затем его вернули обратно в Симферополь.
Ранее суд в аннексированном Россией Крыму неоднократно отклонял ходатайства адвокатов Чийгоза о его свидании с матерью.
Российские власти обвиняют лидера Меджлиса в организации массовых беспорядков в Симферополе. В феврале 2016 года правозащитный центр "Мемориал" признал Чийгоза политзаключенным.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.