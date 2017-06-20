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Власти позволили Ахтему Чийгозу встретиться с больной матерью

Мать Ахтема Чийгоза Алие (архивное фото)

Власти позволили лидеру запрещенного Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу увидеться с тяжелобольной матерью. Об этом сообщает в твиттере адвокат Чийгоза Николай Полозов.

По данным гражданских активистов, Чийгоза тайно вывезли из следственного изолятора Симферополя в Бахчисарай во время перерыва в судебном заседании. Затем его вернули обратно в Симферополь.

Ранее суд в аннексированном Россией Крыму неоднократно отклонял ходатайства адвокатов Чийгоза о его свидании с матерью.

Российские власти обвиняют лидера Меджлиса в организации массовых беспорядков в Симферополе. В феврале 2016 года правозащитный центр "Мемориал" признал Чийгоза политзаключенным.

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