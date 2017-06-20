В Новосибирске прошли акции в поддержку задержанных 12 июня

В центре Новосибирска во вторник состоялась серия одиночных пикетов и митинг в поддержку арестованных и задержанных в ходе антикоррупционных акций в День России. Корреспондент Радио Свобода сообщает, что в мероприятиях приняли участие около 40 человек.

В самом Новосибирске митинг против коррупции 12 июня прошел без арестов. Но, как заявили участники акции поддержки, они не могли оставить без внимания действия властей и правоохранительных органов в других городах России.

Пикетирующие в течение полутора часов стояли вдоль Красного проспекта с плакатами, на которых были надписи с требованиями освободить политзаключенных. После пикетов был запланирован согласованный митинг в сквере, который прошел без инцидентов, но под контролем сотрудников полиции.

Координатор регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко рассказал Радио Свобода, что изначально с проведением мероприятия возникли проблемы. По его словам, муниципалитет требовал использовать звукоусиливающую аппаратуру на протяжении всей акции, хотя ее участникам это было не нужно.

12 июня во время проведения антикоррупционных акций протеста в нескольких городах России были задержаны около полутора тысяч человек.