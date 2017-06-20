Общественная палата. Смена кадров

Новый секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев предложил обязать губернаторов согласовывать с его организацией кандидатуры главных редакторов государственных СМИ. Сам ведущий Первого канала попал в Общественную палату по квоте президента Владимира Путина. ​

Гости программы "Грани времени": телеведущий Николай Сванидзе, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, ведущий Первого канала Валерий Фадеев, правозащитник Лев Пономарев, член Общественной палаты Иосиф Дискин.

Ведущий Мумин Шакиров