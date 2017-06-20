Общественная палата. Смена кадров

Новый состав Общественной палаты встречается с Путиным. Обсуждают Николай Сванидзе, Алла Гербер, Валерий Фадеев, Лев Пономарев, Иосиф Дискин. Эфир в 21.05
Новый секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев предложил обязать губернаторов согласовывать с его организацией кандидатуры главных редакторов государственных СМИ. Сам ведущий Первого канала попал в Общественную палату по квоте президента Владимира Путина.
Гости программы "Грани времени": телеведущий Николай Сванидзе, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, ведущий Первого канала Валерий Фадеев, правозащитник Лев Пономарев, член Общественной палаты Иосиф Дискин.
Ведущий Мумин Шакиров
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.