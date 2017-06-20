В Вашингтоне прошла короткая встреча Трампа и Порошенко

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как сообщает агентство Reuters, Порошенко выразил удовлетворение состоявшейся беседой.

Ранее сообщалось, что, запланирована и его встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным "устраивать гонки" в информации США о том, что происходит на Украине. Эти слова были сказаны поле того, как накануне Порошенко в беседе с представителями украинской общины в Вашингтоне, заявил о важности того, что его встреча с президентом США состоится раньше, чем встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США намечены на начало июля в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

