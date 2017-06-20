На вокзале в Брюсселе произошёл "хлопок", на кадре с места - столб огня

В Брюсселе на вокзале полиция расследует обстоятельства, при которых произошёл громкий хлопок, по некоторым оценкам "взрыв". На одном из снимков, сделанных в одном из залов, виден столб огня высотой, вероятно, не более двух метров.

Телеканал CNN и радио NBC News передают, что "подозреваемый нейтрализован". Некоторые источники, сообщают, что "один человек убит". Однако, официальных заявлений на сей счет пока не появлялось.

Армейские и полицейские подразделения, как сообщается, "контролируют ситуацию".

Подобные инциденты в Брюсселе, столице Бельгии, привлекают особое внимание. В последние годы именно с Брюсселем были связаны несколько террористов, которые совершали взрывы и нападения в других европейских городах. Журналисты называют Брюссель "столицей" европейского франкоязычного отделения "Исламского государства". Эта международная террористичекая группировка, запрещённая во многих странах мира, в частности в России, неоднократно брала на себя ответственность за кровопролитные нападения в Париже и Брюсселе.