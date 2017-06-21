С начала года в конфликте на Донбассе погибли около 100 украинских военных

С начала 2017 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе погибли около 100 украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

16 июня официальный представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что потери украинской армии с начала вооруженного конфликта в Донбассе в апреле 2014 года составили 2696 военнослужащих, около десяти тысяч получили ранения.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с февраля по май 2017 года в Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 — пострадали, что на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины были убиты почти три тысячи гражданских лиц.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.