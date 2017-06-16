Киев: в Донбассе за три года погибли 2696 украинских военных

Потери украинской армии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года составили 2696 военнослужащих, около десяти тысяч получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с февраля по май 2017 года в Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 - получили ранения, что на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины были убиты почти три тысячи гражданских лиц.

За последние сутки пророссийские сепаратисты более 50 раз обстреливали позиции украинских военных. Один военнослужащий погиб.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.