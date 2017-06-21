Брюссель: установлена личность подозреваемого в попытке взрыва

Следствие установило, что совершить теракт на Центральном вокзале в Брюсселе пытался 36-летний выходец из Марокко, заявил в среду представитель Федеральной прокуратуры Бельгии. По его словам, мужчина ранее не проходил подозреваемым по делам о терроризме. В его доме в коммуне Моленбек-Сен-Жан, прошел обыск.

В ведомстве уточнили, что на самом подозреваемом, имя которого не уточняется, не было пояса со взрывчаткой. Мужчина был застрелен, когда закричал "Аллах акбар!" и побежал. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ранее заявил, что действия военнослужащих позволили предотвратить крупный теракт. У нападавшего при себе было большое количество взрывчатки, но сдетонировала лишь незначительная ее часть.

Шарль Мишель подчеркнул, что Бельгия примет дополнительные меры безопасности после попытки теракта.

Нападение произошло во вторник вечером. Мужчина пытался привести в действие взрывное устройство, находившееся в сумке. Взрыв оказался малой мощности, никто из находившихся на вокзале не пострадал. Подозреваемого застрелили солдаты, а через некоторое время на место прибыли саперы, которые обезвредили оставшуюся в сумке взрывчатку.