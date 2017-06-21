"Новая газета" попросила Кадырова помочь допросить Геремеева

"Новая газета" опубликовала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать в допросе бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Издание предложило Кадырову задать Геремееву ряд вопросов о его связи с подозреваемыми в убийстве Немцова. "Новая газета" заявила о готовности опубликовать все ответы Геремеева в полном объеме.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Родные и соратники Немцова настаивают на причастности Кадырова к его убийству, а организатором преступления неоднократно называли именно Геремеева. В ходе следствия он ни разу не был допрошен. Адвокаты семьи Немцова заявили, что убийство политика "не раскрыто", и призвали не верить "тем, кто говорит обратное".