Адвокат: убийство политика Бориса Немцова "не раскрыто"

Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что убийство политика "не раскрыто", и призвал не верить "тем, кто говорит обратное". Во время выступления перед присяжными в Московском окружном военном суде адвокат добавил, что следствие, по его мнению, "потерпело очевидное фиаско". "Скорее всего, сознательно", – отметил Прохоров.

Ольга Михайлова – другой адвокат семьи Немцова – во вторник также заявила, что заказчики убийства оппозиционера и те, кто руководил исполнителями преступления, до сих пор находятся на свободе. По мнению Михайловой, заказчиков убийства Немцова "надо искать" среди высших должностных лиц России и Чечни.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

1 июня в Московском окружном военном суде начались прения сторон по делу об убийстве Немцова. Прокуратура просит признать всех фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения.

Адвокаты семьи Немцова во вторник заявили, что они сомневаются в причастности к убийству только одного из обвиняемых – Хамзата Бахаева. По мнению юристов, в отношении него следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу, сообщает РБК.