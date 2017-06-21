Песков: видео, которое Путин показал Стоуну, получено от Минобороны

На видео, которое президент России Владимир Путин продемонстрировал режиссеру Оливеру Стоуну, показаны реальные кадры действий российской авиации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". По его словам, запись была предоставлена Путину министерством обороны России.

Информация о том, что на видео была запись авиаудара американских ВВС в Афганистане, неверна и неуместна, заявил Песков. Накануне он назвал эти сообщения в СМИ "полной ерундой".

Вчера независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в сериале "Интервью с Путиным" российский президент показывает Стоуну с мобильного устройства видео и сообщает о том, что в нем снята работа российских пилотов в Сирии. В действительности оказалось, что на кадрах запечатлен американский вертолет "Апач" во время боевых действий в Афганистане. Позднее на видео с американским вертолетом был наложен звук записи переговоров украинских летчиков в Донбассе, пишет CIT.

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна основан на беседах с российским президентом. В России премьера фильма состоялась 19 июня на Первом канале.