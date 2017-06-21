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Звягинцев и Гребенщиков поддержали главу карельского "Мемориала"

Историк Юрий Дмитриев, глава карельского отделения общества "Мемориал"

Музыкант Борис Гребенщиков и режиссер Андрей Звягинцев записали обращения к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под контроль уголовное дело руководителя карельского отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков также записали обращения в поддержку Дмитриева.

В середине декабря 2016 года Юрия Дмитриева арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии. По словам супруги, речь идет о фотографиях приемной дочери Дмитриева. Защита обвиняемого настаивает, что он фотографировал дочь для органов опеки. В марте стало известно, что правозащитника обвиняют еще по двум статьям.

Сам Дмитриев считает, что его уголовное преследование имеет целью дискредитировать "Мемориал". В январе российские писатели, ученые, журналисты и гражданские активисты выступили с открытым письмом в поддержку арестованного правозащитника. В феврале комиссия Совета по правам человека при президенте взяла дело Дмитриева под свой контроль.

Предварительные слушания по делу Дмитриева прошли в закрытом режиме 1 июня.

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