В Симферополе до 7 июля отложен суд над журналистом Николаем Семеной

Судебный процесс над сотрудником сайта "Крым.Реалии" (проекта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Николаем Семеной, отложен до 7 июля.

В Симферополе 21 июня состоялось судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Как сообщает подразделение нашей радиостанции "Крым.Реалии", во время заседания был допрошен один из свидетелей – переводчик.

«Он (переводчик – КР) делал перевод с украинского на русский язык. Однако ему было предоставлено следователем ФСБ два документа, один документ подписан им, а второй документ подписан не им, он не подтвердил, что это его подпись, а сослалась на своего директора в бюро переводов», – рассказал адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, на следующее заседание суд вызвал директора бюро переводов, чья подпись указана на документе.

Двое других свидетелей на суд не явились.

Как сообщал Семена перед заседанием, на нем должны были допросить переводчиков и эксперта ФСБ.

«Представители обвинения вызвали на допрос переводчиков тех документов, которые есть в деле: переведенные с украинского языка на русский и с английского на русский. Ожидается допрос эксперта управления крымского управления ФСБ, которое давало экспертное заключение о том, есть ли призывы к нарушению территориальной целостности России», – сказал журналист.

Ожидалось, что защита начнет рассмотрение дела на слушании 21 июня, но судья отложил судебное разбирательство после того как свидетели, эксперт Федеральной службы безопасности РФ и переводчик не появились в зале суда. Суд на Семеной в Симферополе несколько раз откладывался по разным причинам с тех пор как процесс начался 20 марта.

Обвинение против 66-летнего Семены вызвано статьей, которую он написал для сайта нашей радиостанции "Крым.Реалии" в 2015 году. Промосковские власти в Крыму обвиняют Семену в том, что в его статье содержится призыв к нарушению территориальной целостности России. Семена настаивает, что невиновен, утверждая, что статус Крыма был и остается спорным и что он имеет право открыто выражать свое мнение.

Соединенные Штаты, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и международные наблюдатели СМИ выразили озабоченность в связи с судебным преследованием Семены. Активисты заявляют, что его судебный процесс является частью давления России на независимые СМИ и на инакомыслие в Крыму после его аннексии Россией.