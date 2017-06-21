В Краснодаре суд оштрафовал координатора "Открытой России"

Координатора "Открытой России" в Краснодаре Яну Антонову в среду оштрафовали на 15 тысяч рублей по обвинению в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщается в пресс-релизе движения.

Антонову вызвали в прокуратуру в конце мая и обвинили в членстве в британской организации "Открытая Россия", которая, наряду с американским "Институтом современной России", была внесена в реестр "нежелательных НПО" в конце апреля.

В прокуратуре Краснодарского края не отреагировали на заявления активистки о том, что она лишь состоит в российском движении с созвучным названием, сообщает "Открытая Россия".