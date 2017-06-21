Ройзман выдвинут в губернаторы Свердловской области

Партия "Яблоко" выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в губернаторы Свердловской области. Такое решение принято 21 июня тайным голосованием на заседании федерального бюро партии в московском офисе организации. За другого кандидата – предпринимателя Сергея Тюрикова – проголосовал один человек. 18 июня о решении выдвинуть Ройзмана на выборах заявили в ПАРНАСе. Сам глава Екатеринбурга в ответ на это подчеркнул, что намерен выдвигаться от "Яблока". 17 июня предвыборная конференция этой партии не состоялась – глава свердловского отделения "Яблока" Юрий Переверзев покинул свой пост, так как не был согласен с выдвижением кандидатом только Ройзмана. Лидер "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.