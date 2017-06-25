"И немедленно выпил": водка как национальная идея. Эфир в 20:05

Доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Яна Рощина и философ Максим Горюнов о философии русского пьянства
С тех пор, как в XV веке генуэзцы привезли в Московию аквавит, водка стала национальным символом и национальным бедствием России. Какую роль она играла в отношениях власти и народа, в национальной культуре и традициях, и падает ли сейчас значение водки в русской жизни?
Гости программы - доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Яна Рощина и философ Максим Горюнов.
Эфир в 20:05.
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