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Археология

"И немедленно выпил": водка как национальная идея. Эфир в 20:05

Доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Яна Рощина и философ Максим Горюнов о философии русского пьянства

С тех пор, как в XV веке генуэзцы привезли в Московию аквавит, водка стала национальным символом и национальным бедствием России. Какую роль она играла в отношениях власти и народа, в национальной культуре и традициях, и падает ли сейчас значение водки в русской жизни?

Гости программы - доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Яна Рощина и философ Максим Горюнов.

Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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