"И немедленно выпил": водка как национальная идея. Эфир в 20:05

С тех пор, как в XV веке генуэзцы привезли в Московию аквавит, водка стала национальным символом и национальным бедствием России. Какую роль она играла в отношениях власти и народа, в национальной культуре и традициях, и падает ли сейчас значение водки в русской жизни?

Гости программы - доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Яна Рощина и философ Максим Горюнов.

Эфир в 20:05.