В России проходит День памяти и скорби

В России сегодня отмечают 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби различные акции и официальные мероприятия пройдут в тысячах российских городов, а также в некоторых странах бывшего СССР.

В ночь на 22 июня на Крымском мосту в Москве зажжены 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Акция "Свеча памяти" проходит и в других российских городах. Сегодня же в России стартует новая благотворительная кампания "Красная гвоздика". Средства от продажи значков с этим символом, по утверждению властей, пойдут на помощь ветеранам. СМИ не раз писали о бедственном положении ветеранов и о бездушном отношении властей. В аннексированном Севастополе накануне дня Победы 10 ветеранам торжественно вручили ключи от квартир. Однако потом выяснилось, что квартир всего пять.

По официальным данным, потери Советского Союза в ходе войны составили почти 27 миллионов человек. Согласно рассекреченным недавно данным Госплана СССР, эта цифра достигает 42 миллионов человек. По данным майского опроса "Левада-центра", ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36 процентов) или же ее военным и техническим превосходством (24 процента). Число критиков роли Сталина в войне снизилось до исторического минимума: всего 12 процентов участников опроса заявили, что многомиллионные потери связаны с действиями тогдашнего руководства СССР, которое "не считалось с жертвами". В 1997 году так думала треть опрошенных. Две трети россиян считают, что Советский Союз мог бы одержать победу во Второй мировой войне и без помощи союзников.

Великая Отечественная война, ставшая частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась 22 июня 1941 года.

