Лекции Просвирнина на "Гик Пикнике" не будет

Выступления националиста Егора Просвирнина на фестивале “Гик Пикник” в Санкт-Петербурге не будет. Ранее его лекция была анонсирована на официальном сайте пикника, ее по-прежнему можно найти в файле с программой мероприятия. После разгоревшегося скандала, публикации Радио Свобода и бойкота фестиваля со стороны некоторых участников, организаторы заявили, что выступление Просвирнина “не планируется”, хотя он приглашен в качестве гостя.

Участие главного редактора сайта "Спутник и Погром" в прошедшей на прошлых выходных в Москве первой части “Гик Пикника” (его лекция не была официально анонсирована, но все же состоялась) вызвало скандал: один из лекторов, выступивших на этом мероприятии, биоинформатик Михаил Гельфанд потребовал объяснений от организаторов.

Организатор фестиваля Николай Горелый в комментариях к посту Гельфанда объяcнил, что пригласил Просвирнина на пикник (кстати, уже не в первый раз) в качестве успешного медиа-менеджера: “Егор представляет, по его словам, а я склонен им верить, единственное независимое общественно-политическое издание, которое существует исключительно по модели подписки. То есть за изданием не стоит волосатая лапа олигархов или Кремля, а они создают коммерчески успешный медийный продукт. Этот опыт нужно изучать, этому опыту нужно и важно учиться”, - написал Горелый. В другой ветке комментариев Горелый уточнил свою мысль: “Для меня Егор [Просвирнин], главный редактор издания уровня ТОП в стране с уникальной моделью монетизации, живой аудиторией, которая в 2014 БТР "накраудфандила".

Более подробно Горелый сформулировал свою позицию в интервью Радио Свобода. “Мои взгляды можно характеризовать в основном как праволиберальные, хотя я солидарен с национал-либеральными идеями в вопросах миграции, гражданства, внешней политики”, - отметил он, а на просьбу прокомментировать “краудфандинг БТР” заявил:

- Я считаю, что это круто само по себе. Но еще я считаю, что БТР мог помочь сохранить больше жизней ополченцев и мирных жителей в ДНР от агрессии против своего населения силами армии и боевиков со стороны режима Украины. Украинский режим как раз не чурался нацистов и ультраправых радикалов. И я искренне надеюсь, что эти преступники будут наказаны, а жертвы отомщены. Вообще ко всем видам расизма, ксенофобии и "ультра" всех мастей я испытываю стойкую, жгучую неприязнь, а так как я лично ездил на Майдан, "посмотреть", что это за "покемоны" делали революцию, могу сказать, что делали ее ксенофобы, отморозки и нацисты.

После публикации этого интервью от участия в петербургском “Гик Пикнике” отказалась один из лекторов, известный популяризатор Ася Казанцева.

Ее решение многие приветствовали, например Сергей Пархоменко, заметивший, что “нельзя пикниковать с убийцами и с пособниками убийц”.

Николай Горелый извинился перед Казанцевой в своем фейсбуке, подчеркнув, что “все, что я комментирую в Facebook или в другом медиа по части политики - это мое личное мнение, никак не влияющее на идеологию мероприятия”.

Вслед за Асей Казанцевой отказаться от участия в мероприятии решили и организаторы просветительского проекта “Всероссийская лаборатория”.

Еще один лектор предстоящего пикника, биолог Александр Панчин заявил, что участвовать все же будет и аргументировал свою позицию так:

- Во-первых, я люблю науку и не люблю политику. Я делаю свое дело и стараюсь делать его хорошо. Решать все проблемы этого мира я не готов. Во-вторых, я считаю, что критическое мышление, про которое буду рассказывать в своих выступлениях – лучшая вакцина от всяких заблуждений. В том числе от идеи превосходства одних наций над другими.

Главной звездой петербургского “Гик Пикника” должен стать известный британский эволюционный биолог и популяризатор науки Ричард Докинз. Во вторник Радио Свобода направило на электронный адрес персонального ассистента Докинза запрос с просьбой прокомментировать приемлемость участия в научно-популярном мероприятии лектора, открыто демонстрирующего националистические взгляды. Ассистент поблагодарил за информацию и сообщил, что письмо было передано ученому.

В среду анонс лекции Егора Просвирнина исчез с сайта петербургского Гик Пикника. Организаторы опубликовали пост, в котором заявили, что его участие в программе фестиваля не запланировано.