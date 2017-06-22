МОК утвердит новые санкции в отношении России из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) не позднее октября утвердит новые санкции в отношении российских спортсменов, которых подозревают в применении допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Об этом в интервью The New York Times заявил глава организации Томас Бах.

По его словам, Москва не сможет избежать наказания за уже совершенные нарушения, несмотря на то что сейчас ведет борьбу с применением запрещенных препаратов.

Бах также напомнил, что президент России Владимир Путин признал проблему допинга. При этом глава МОК подчеркнул, что российские чиновники и парламентарии продолжают игнорировать этот вопрос. В МИД России сегодня назвали ситуацию вокруг допинга "политизированной от начала до конца".

9 декабря 2016 года была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Ричарда Макларена. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб.

1 марта, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы.