"Новый уровень варварства"

Парк усадьбы “Опалиха-Алексеевское” возле Красногорска в начале июня был исключен из Единого госреестра объектов культурного наследия, где пробыл меньше полугода. Это позволит ЗАО “Сити 21 век” приступить к его застройке.

“Такого еще не было, чтобы уникальный парк XVIII века так нагло лишили охранного статуса вопреки мнению специалистов, - говорит Председатель совета Московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов.- Я считаю, что начальник Главного управления культурного наследия В.В.Березовская превысила свои полномочия, совершила должностное преступление и должна уйти в отставку. Решение это - коррупционное, и правоохранительные органы должны возбудить по этому факту уголовное дело”.

На территории этого прекрасного, но заброшенного парка сохранились пруды, выкопанные в 1700-х годах, и деревья 200-летнего возраста и трехметрового обхвата. Занимает он 11 га. Но на рекламном ролике с планом будущего жилого комплекса девелоперской компании “Сити 21 век” от него остаются рожки да ножки. Обложенный плиткой пруд, торговый центр, спортивная площадка, и все это – среди многоэтажек.

Уничтожать регулярные парки XVIII века из чисто экономических соображений никому никогда не приходило в голову в принципе

- Лишение парка в Опалихе охранного статуса, несомненно, событие историческое, - говорит Соседов. - И дело даже не в том, что это - место с пятивековой историей. А в том, что уничтожать регулярные парки XVIII века из чисто экономических соображений, ради тупого извлечения прибыли, у нас в стране никому никогда не приходило в голову в принципе. Это совершенно новый, неизвестный ранее уровень варварства…

Парк никогда не обладал охранным статусом, и вплотную этим вопросом занялись только вмае прошлого года. Былобольшое обсуждение, экспертизы, заседания, и в январе 2017 года Главное управление культурного наследия(ГУКН) Московской области признало парк выявленным объектом культурного наследия. Далее его полагалось внести в реестр. Для этого требовалась новая экспертиза.

Сделала ее эксперт Вера Шеренкова. Она привела документы, доказывающие, что “регулярный сад с плодовитыми деревьями” и большими прудами существует на этом месте с 1760 года, как минимум. И несмотря на такой возраст и отсутствие ухода “…состояние рассматриваемого объекта является для настоящего времени максимально подлинным. Экологическое состояние парка - отличное. Полностью сохранились Большой пруд и Малый пруд; подъездная аллея, основные парковые аллеи: центральные (крестообразные); контурные диагональные, дорожки, обсаженные вековыми деревьями, образующие строгие геометрические фигуры…”

7 июня экспертиза была сдана в ГУКН. Но ее даже не рассмотрели, потому что уже 14 июня парк был исключен из списка выявленных объектов культуры на основании другой экспертизы. Ее автором является эксперт Лев Траскунов, который написал, что парка нет, а есть бывший лесопитомник, не представляющий ценности.

Специалисты возмутились и направили в ГУКН письмо, в котором утверждается, что экспертиза сфальсифицирована в интересах застройщика:

Эксперт Траскунов “расчищает” застройщику стройплощадку от мешающего ему усадебного парка

“Внимательно ознакомившись с актом экспертизы, изучив ее текст, приложения и проверив ссылки на архивные материалы, Московское областное отделение ВООПИиК считает, что экспертиза изобилует ошибками, неточностями и откровенными подтасовками фактов.

… Даже самое поверхностное изучение архивных источниковдает основания опровергнуть все выводы эксперта и уличить его в откровенной лжи и подтасовке фактов.

... Для того, чтобы убедить читателя в отсутствии в Опалихе парка, Л.А.Траскунов не стесняется откровенных подлогов и даже вымарывания слова “парк” при использовании источников, где это слово используется. Например, на с. 23 эксперт пишет: “Так, в 1940 году создавались бригады для очистки ЛЕСОПОСАДОК от сухостоя, а также для работы в саду и огороде…” В то время как в оригинальном документе написано, л. 87: “...были организованы бригады по очистке ПАРКА от сухостоя…”

… На с. 9 Л.А.Траскунов, повествуя о периоде 1930-х гг., делает уж совсем непозволительные заявления: “Западнее сделали новый пруд необычной формы - длинный и узкий, с островом посередине, а на острове поставили беседку”. И это речь о пруде, существующем с такой формой, как минимум, c 1768 года и изображенном на всех исторических картах и планах!..

…Заказчиком экспертизы является ЗАО “Сити XXI век”, которое является собственником участка, на котором расположен усадебный парк. То есть, по сути, эксперт Траскунов “расчищает” застройщику стройплощадку от мешающего ему усадебного парка…”, - писали авторы заявления.

В письме специалисты приводят целый список ссылок на несуществующие документы и подтасовки. Но ГУКН это письмо также проигнорировал. И с 14 июня парк открыт для застройщика. Проектом планировки и проектом межевания территории площадью 11,6 га предусмотрено строительство 8 многоквартирных 6-этажных домов и других объектов общей площадью 86 тысяч кв.м, что потребует вырубки парка и засыпки как минимум одного пруда.

В Великую Отечественную войну фашистские захватчики рубили царские парки в пригородах Петербург

- Все коттеджные посёлки и частный сектор до последнего времени развивались строго по периметру парка, не вторгаясь в его границы, - говорит Соседов. - Так что сравнить сегодняшние варварские действия руководства Московской области, в первую очередь госпожи Березовской, подписавшей парку смертный приговор, имея на руках все доказательства его уникальной ценности, просто даже не с чем. Разве что с Гитлером. В Великую Отечественную войну фашистские захватчики рубили царские парки в пригородах Петербурга. Уничтожение Павловского парка фигурировало потом как преступление перед человечеством на Нюрнбергском процессе. Правда засыпать пруды и заливать их бетоном не догадались даже фашисты. Мы думали, что необходимость доказывать ценность пейзажного парка начала XIX века в Архангельском - это уже дно. А оказалось, что нет. Теперь приходится доказывать, что ценность имеют регулярные парки XVIII века. Кстати, Опалихой, как и Архангельским, тоже владел Н.Б.Юсупов. И в уничтожении парка участвуют те же лица, что и в Архангельском. Аргументация повторяется буквально слово в слово.

Об этом в письме ВООПиИК тоже идет речь:

“…разработчиком историко-культурных исследований, положенных в основу экспертизы (Траскунова – Р.С.), является ООО “Земля-Экспертиза”. Эта фирма являлась официальным заказчиком сокращения территории ансамбля усадьбы “Архангельское” более чем в десять раз и много лет занимается обоснованием отсутствия ценности пейзажного парка Архангельского, используя ровно все те же приемы и методы, что и Л.А.Траскунов в своей экспертизе по Опалихе, только в применении к пейзажному парку: что пейзажный парк и рощи – не парк, а лес, что парк в плохом санитарном состоянии, там не сохранилась планировка и т.д. и т.п…”

Евгений Соседов признает, что пока не очень понимает, как дальше спасать парк в Опалихе. На помощь Министерства культуры рассчитывать сложно:.

- Чиновники показали, что им наплевать на мнение экспертов. За последний год не утверждено ни одной зоны охраны, из утверждаемых ПЗЗ исчезла часть памятников. А вот как надо что-то исключить, так это происходит мгновенно. Что ни день, то где-то обрезали зону охраны под застройку. Из последнего: обрезана территория парка в усадьбе Покровское-Рубцово, а обосновали это тот же эксперт Траскунов и Гордеев. Проект планируют утвердить в ближайшее время.

Кроме того, в интересах застройщиков сокращают охранные зоны. Например, в Королеве ее уменьшили у здания фабрики Рабенека, дома Марины Цветаевой, усадьбы "Костино".В Красногорске - Знаменское-Губайлово, в Видном - Тимохово, в Воскресенске – Кривякино: это все усадьбы, где обрезаны под застройщиков не просто зоны охраны, а территории парков. А вот разработанные за бюджетный счет и получившие все согласования проекты зон охраны по Звенигороду, Коломне, Серпухову, Можайску и многие другие на утверждение не выносятся годами. Ещё сейчас в процессе обрезания зоны охраны Федоскино и в процессе утверждения зоны охраны Усадьбы Пехра-Яковлевское, тоже под застройку.