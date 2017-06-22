В Хабаровске сторонников Навального осудили за вытоптанный газон

Суд в Хабаровске вынес решение в отношении двоих активистов городского штаба АлексеяНавального, на которых составили протоколы из-за вытоптанных газонов на акции 12 июня. Об этом сообщает "Хабаров.today" со ссылкой на координатора штаба Алексея Ворсина.

Михаилу Беседину суд назначил 10 суток административного ареста, а Илье Ермолаеву — 120 часов общественных работ. Оба активиста были организаторами антикоррупционной акции 12 июня в Хабаровске. Ермолаева, Беседина обвинили в том, что собравшиехся на митинге демонстранты топтали газоны, мешали прохожим и нарушали правила дорожного движения.

В антикоррупционной акции 12 июня в Хабаровске, которая была согласована с властями,участвовали до двух с половиной тысяч человек. В этот день акции против коррупции прошли во многих городах страны. Полиция задержала более полутора тысяч человек.