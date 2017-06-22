Большинство лесных пожаров в Португалии потушены

Пожарным в Португалии удалось потушить наиболее крупные лесные пожары на территории страны. Службы гражданской обороны и защиты населения контролируют 95 процентов очагов возгорания. Но в части регионов леса продолжают гореть. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Португалии должна закончиться в ближайшие дни, это может помочь пожарным в борьбе с огнем.

Жертвами лесных пожаров стали 64 человека, более двухсот пострадали. Большинство погибших пытались выбраться из горящих районов на автомобилях. Возгорание произошло 17 июня. По оценкам экспертов, сгорели более 40 тысяч гектаров лесов. В спасательной операции задействованы более 1200 пожарных.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал пожары "самой большой трагедией" за последние годы. Идет расследование причин случившегося.

Глава организации добровольцев, участвовавших в тушении огня, заявил, что причиной возгорания мог стать поджог. По официальной версии полиции, пожары начались после удара молнии. Местные СМИ обвиняли экстренные службы в плохой координации действий.