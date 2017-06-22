Путин и фабрика фейков

На этой неделе Первый канал показывает фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине - сегодня в эфир выходит последняя, четвертая серия (на сайте Первого ее можно было посмотреть и раньше). Те, кому неохота смотреть эту эпопею, могут ознакомиться со всеми основными диалогами в пересказе Андрея Бочарова:

Общее впечатление - уныние. Нет, это не пропаганда. Два очень пожилых человека в кадре. У одного пунктик на конспирологии (Стоун), у другого на "американских партнёрах", которые никак не хотят признать Россию равной себе. Постоянный, надоедающий рефрен этих тем. Жалко на них смотреть, когда они обсуждают кибербезопасность, высокие технологии. Оба в этом не разбираются, ну совсем.

1 серия. Обзорная экскурсия по Путину

http://pereveliozvuchil.com/1022/rcp/

2. серия. Украина -2004. Грузия 2008

http://pereveliozvuchil.com/1052/rcp2/

3.серия. Украина. Крым. Донбасс. Сирия. Кабинеты Путина в Кремле.

http://pereveliozvuchil.com/1098/rcp3/

4. серия. Трамп. Хакеры. Сталин. Олигархи. Путин- 2018.

http://pereveliozvuchil.com/1123/rcp4/

Спойлер. Да, судя по фильму, Путин собирается на новый срок президентства.

А с некоторыми шутками по поводу фильма можно ознакомиться прямо здесь:

Maxim Andreev

Вот было бы смеху, если бы во времена «Взвода» и «Прирожденных убийц» мне сказали, что наша бабушка будет смотреть по телевизору Оливера Стоуна. Ты думаешь, мир такой, а он совсем другой.

Кому-то, впрочем, Путин успел намозолить глаза и без Оливера Стоуна.

Ирина Левонтина

Прекрасный какой опрос на REGNUM :

первый вопрос: "19–22 июня «Первый канал» будет показывать фильм Оливера Стоуна «Путин». Собираетесь ли Вы смотреть этот фильм?"

Выбираешь вариант ответа: нет, точно не буду смотреть ни по телевизору, ни в интернете. После этого выскакивает следующий вопрос: "Что именно о Владимире Путине Вы больше всего хотели бы и надеетесь узнать из фильма Стоуна?

О его личной жизни, о семье О его жизненном пути, о том, как он стал президентом..."

Das ist doch logisсh. :)

Вы с прописной буквы в соцопросе доставило отдельно.

Игорь Яркевич

Спасибо Оливеру Стоуну, сегодня можно будет наконец увидеть Путина, а то знаем его совсем плохо.

Не знаю, спросил ли Оливер Стоун Путина, когда же Путин наконец закончит войну с Украиной и какого [хрена] килограмм малины в Москве стоит 1500 р., но наверняка спросил. Фильм же откровенный.

А некоторые из тех, кто действительно надеялся узнать о президенте что-то новое, оказались обмануты в своих ожиданиях.

Наталья Пелевина

Смотреть фильм Стоуна про Путина оказалось тяжелее, чем я думала. Столько перекосов, искажений, наглых жестоких взглядов исподлобья. И эта абсолютная уверенность в своем завтрашнем дне.

Глеб Павловский

Это любовный фильм. Это фильм о большой, всепоглощающей и лишь отчасти разделенной любви Стоуна к Владимиру Путину. Это нельзя рассматривать как интервью. Но проблема, боюсь, в том, что Путин в этом фильме не вполне Путин. Это Путин утомленно, лениво играющий самого себя, а может быть и не самого себя, а воспоминание о своем старом имидже. На меня произвело впечатление, как Путин старательно работает над поддержанием прежнего своего образа, возможно, не такого актуального, как когда-то. Он на этом сфокусирован и поэтому выглядит напряженным, что говорит о том, что любовь Стоуна все-таки односторонняя.

Путин внутренне колеблется, выдвигаться ему или нет на новый срок. И это может быть самое симпатичное в нем сейчас. Потому что он чувствует, что уйти надо непобежденным, а новый срок — это клетка, которая нужна ближнему кругу, а не ему. Из которой неизвестно, сможет ли он выйти сам. Поэтому он не торопится. Но в фильме не видно такого глубокого Путина. Стоун, при всем своем прошлом режиссерском таланте, не сумел вскрыть драматизм этого человека. Он оказался, как ни странно, ему не по зубам. И он снял поверхностный уровень — великий Путин, отвечающий на, в общем-то, банальные вопросы. После первой серии остается вопрос: а лидер еще жив? Или он носитель старого образа, который стал для него самого непосилен, от которого он сам страдает

За примером одобрительной оценки фильма, а точнее Путина, можно отправиться на сайт УМ+, где поет осанну президенту Егор Холмогоров:

Похожие планы, структурно сходные интерьеры (Россия и США вообще два довольно сходных государства), много общих тем. Но российская политика выглядит, конечно, гораздо чище, нравственней, логичней, по-человечески добрее, чем всё более запутывающаяся и суетливая политика Штатов, особенно в кривом сериальном зеркале <...>



Путин ощутимо перерастает ту рамку, которую сколотил для него Стоун, явно не очень представляющий себе историческую, традиционную Россию.



Для него, как и для большинства западных левых всё интересное здесь связано с СССР и Путин кажется продолжателем кремлевских генсеков. Мысль о царях если и приходит к нему, то только в ироническом контексте.



И вот Путин буквально на глазах вырастает из этих советски-постсоветских горизонтов и окажется человеком, продолжающим тысячелетнюю русскую традицию, живущим среди её символов и, по мере сил, несущим её бремя. В нем обнаруживается удивительная политическая несуетность. Он готов неагрессивно, терпеливо, но благородно и твердо действовать.



Внешнеполитическая линия Запада, по сравнению с его формулировками, выглядит очень агрессивной и суетливой. Если прежде эта суетливость оправдывалась любой ценой, которую, якобы, можно уплатить за демократию, то после кровавого кошмара в Ливии, Сирии и на Украине, после разоблачения Сноуденом формата западной «демократии», после того как поверх либерального прожектерства вырастает чудовищный спрут Халифата (черная краска заливает на карте полЕвразии и Африку), демократия перестает казаться той сверхценностью ради которой Западу стоило бы проявлять такой уровень агрессии, который вполне может закончиться ядерной зимой.

Несколько иначе видится фигура Путина в свете того факта, что в фильме президент показал режиссеру фейковое видео, выдавая налет американской авиации за боевые подвиги российской армии.

​Ilya Zhegulev

Всё, что нужно знать о Путине. Держит руку на пульсе мужик. Я предполагал, но не думал, что настолько))))

Андрей Мальгин

Сильно напоминает персонажа из "Волшебника Изумрудного города". Тот теми же методами видимость своего могущества создавал.

Сталингулаг

Владимир Путин показывает Оливеру Стоуну видюшку, на которой с воздуха шайтан-машина отправляет увесистую кучку бармалеев прямиком в ад [к чертям]. Это наша авиация так игиловцев в Сирии мочит, – с гордостью говорит президент. Приятная картинка, но есть нюанс. Как в анекдоте, выясняется, что дело происходит не в Сирии, а в Афганистане, и на видео не игиловцы, а талибы, и авиация не российская, а американская, и видео само уже несколько лет лежит на ютубе. Оказывается, система бесконечного вранья и подтасовки фактов, так трепетно создававшаяся последние годы, настолько прокачала свой скилл, что [обманывает] уже не простого обывателя, а верховного главнокомандующего. Путин часто любит бравировать тем, что не читает эти интернеты несерьёзные, мол, всё в них манипуляция и жидомасонские козни, а получает информацию исключительно из красных папочек, в которые своей кровью непорочные девы в звании не ниже майора каллиграфическим почерком записывают всё происходящее на небе и на земле. Получается, каждый из нас – информирован лучше и обладает более (насколько позволяет ситуация) достоверными данными, чем президент. Мы можем сравнивать, сопоставлять и анализировать, а он может только потреблять новости, без возможности их проверить. Как среднестатистический телезритель политических шоу. Добро пожаловать в мир, Владимир Владимирович, созданный вами для нас, но из которого, по иронии судьбы, вы сами не можете выбраться. Мир без альтернатив и выбора

О том же пишет на DW Александр Плющев:

Тот, кто, скажем так, порекомендовал Путину это видео, разыграл его даже наверное жестче, чем это делают безжалостные прикремлевские пранкеры Лексус и Вован. Но единственный ли это случай, когда президенту подсовывают, мягко говоря, туфту? Насколько объективно информируют главного человека в стране, одного из самых влиятельных людей в мире? И не живет ли он в своей, весьма сильно отличающейся реальности? Или он сам отлично понимает природу таких доказательств и сознательно становится пранкером, жестко разыгрывая всех нас? <...>

Я постоянно ловил себя на том, что мне подсознательно хочется, чтобы видео в руках Путина оказалось настоящим. А те, кто нашли подделку - ошиблись, ну мало ли таких роликов, они все похожи как две капли воды. Президент моей страны, как бы я к нему ни относился, не может, не должен ни при каких условиях попадать в такие ситуации. Причем попадать, судя по всему, по собственной инициативе.

Липовые новости и альтернативные факты в результате их массированного, коврового применения стали не просто приемом, а повседневным языком, на котором изъясняется российская власть. И по-другому она, похоже, уже просто не может.

Ответственность за показанное видео Кремль в итоге возложил на министра обороны, а сомневающимся Дмитрий Песков объяснил, что они неправы.

Nickolay V. Kononov

"Сомневаться в докладе товарища Шойгу неверно". Всё-таки спасибо структурам типа РИА или ТАСС — кто ещё, спустя четверть века, станет столь наглядно воспроизводить совочек; как в музей сходил.

Зачем фейковое видео объявили настоящим? Одно из возможных объяснений можно найти у Григория Голосова:

Просматривая отзывы на фильм Оливера Стоуна, обратил внимание вот на эту фразу: "Ложь для Путина - это демонстрация власти. Только могущественные люди могут лгать так, что это им сходит с рук. Чем бесстыднее ложь, тем больше проявляется власть, когда ваш слушатель не может или не осмеливается вам противоречить."

​Дмитрий Бутрин на TheQuestion, напротив, теоретизирует, что оправдания могут быть рассчитаны прежде всего на Путина, который, возможно, и сам не подозревает, что ему подсовывают фейки:

Фабрика некоторой фальсификации объективной реальности для президента, которая как-то должна быть устроена и кем-то организована, никогда ранее не была видна. И вот в результате некоторой оплошности и расхлябанности, общественности показали, что эта фабрика есть. Там сейчас переполох, поскольку важно, чтобы Владимир Путин не узнал о ее существовании.

Президент считает ту предоставляемую ему информацию объективной. Мы увидели, что эта информация подделывается. Теперь главное, чтобы это не дошло до самого президента, потому что на него это, видимо, произведет гнетущее впечатление, он начнет что-то подозревать. В этом смысле, конечно, министерству обороны не нужно орать о том, что ничего не было, я бы на их месте лучше молчал. Другое дело, что эти люди не очень умные.

Антон Носик напоминает, что за разоблачение фейков Минобороны можно и попасть за решетку:

Совершенно точно я вчера в прямом эфире «Серебряного дождя» угадал, откуда у Путина взялась та переозвученная видеозапись из февраля 2013 года, снятая с борта американского Apache AH-64 в Афганистане, которую он показал Оливеру Стоуну и выдал за «работу нашей авиации» в Сирии в году 2016-м.

Я сказал, что эту «куклу» президенту, очевидно, подсунули те же самые жулики-фотошопперы из графического отдела Минобороны, за разоблачение топорной работы которых ровно год назад посадили тюменского блоггера Алексея Кунгурова. В одном его посте рассказывалось, как эти же мастера виртуальной войнушки выдавали бомбёжку зернового элеватора в Сирии за уничтожение нефтехранилищ Исламского Г.



В декабре Кунгуров за свой пост получил 2 года колонии общего режима по 205-й террористической статье, но в СИЗО его упекли ещё 20 июня, до предъявления обвинения, на стадии предварительного следствия. Докопались до того, что он из-под подписки о невыезде отлучался в соседний город лекции читать — и изменили меру пресечения с подписки на полноценную тюрьму. Ибо цель тюменского УФСБ изначально состояла в том, чтобы Кунгурова упечь, так что приговора для этого не стали дожидаться. В настоящее время «РосЕвроСуд» Алексея Навального готовится обжаловать приговор Кунгурова в ЕСПЧ.

Фильм Стоуна не только вскрыл "фабрику фейков", но и впервые продемонстрировал россиянам некоторые бытовые детали, окружающие Путина (не говоря уж о том, что президент признался режиссеру в наличии двоих внуков). Поклонники уже бросились рассматривать и анализировать предметы, обнаруженные в кабинете президента (спойлеры: в числе прочего там нашелся отечественный "облучатель для обеззараживания воздуха", а на рабочем столе - книга Николая Старикова "Национализация рубля — путь к свободе России"). Критики тем временем отмечают тот досадный факт, что все это российский зритель смог увидеть только благодаря голливудскому режиссеру.

Методичка

Как определить, что вы живете в стране третьего мира с глубоко колониальным мышлением? Элементарно.

Ваш президент в многосерийном фильме известного американского режиссера рассказывает и показывает столько всего личного, сколько за все годы не удосужился показать в любом интервью любому человеку с паспортом РФ.

По сути только два российских фильма, сильно уступающие по хронометражу и насыщенности личными темами, жанрово совпадают с картиной Стоуна:

• "Неизвестный Путин. Мир и война" (2000), режиссер Сергей Мирошниченко

• "Владимир Путин. Вечерний разговор" (1991-2002), режиссер Игорь Шадхан

За 17 с хреном лет. Но американскую кинозвезду мы и на первый борт пустим, и личного пресс-секретаря заставим микрофон ему держать, и про внуков расскажем, и про страх смерти, и много чего еще.

Не рассматривая более сложные примеры типа постоянной ориентации на "зарубежный опыт" и нескончаемые потуги, чтобы быть замеченными и оцененными за границей, фильм Стоуна и его содержание – идеальный пример этой глубочайшей колониальной неполноценности.

О том, что Оливеру Стоуну разрешили многое из того, о чем российские журналисты не могли и мечтать, пишет и Александр Мельман в МК:

То, что американцу здорово, русскому — смерть. У Путина уже есть внуки — это сенсация! А мы-то жили с ним, жили и ничего не знали. Зато у Оливера Стоуна получилось с первого раза.

«Он не боялся никаких вопросов, корректировок, предварительных концепций. Он даже не знал, о чем я буду его спрашивать. Наверное, в целом темы разговора были понятны, но мы не показывали никому списка вопросов. У президентской администрации была только общая концепция фильма, и всё», — рассказал Оливер Стоун.

Эх, повезло мужику. Наши журналисты (Владимир Соловьев, например, Дмитрий Киселев) тоже бы наверняка так хотели, но не могут себе позволить. Им не могут позволить. Потому что эти «журналисты» на самом деле плоть от плоти кремлёвской власти, верные её слуги и оруженосцы. «Тень, знай своё место!» — как сказал бы незабвенный драматург Шварц. А они и знают. Знают, когда поддакнуть, когда тепло улыбнуться, когда выразить негодование. Приучены (приручены!) уже долгой высокооплачиваемой работой.

Поэтому Путин с ними откровениями и не делится, никогда. А если надо будет сказать что-то сенсационное, судьбоносное (например, что он будет баллотироваться на четвёртый срок), журналистам позвонят, предупредят и вышлют по email правильные вопросы.