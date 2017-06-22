Путин и его каста неприкасаемых

Инициатива засекретить персональные данные чиновников, занимающих высокие посты и их семей, принадлежит лично президенту России. Согласно принятому Думой закону, к засекреченным персональным данным относятся - банковские счета, сведения о недвижимости (как в стране, так и за рубежом) и прочее имущество.

Гости в студии: экс-сотрудник КГБ, бывший член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции​ Геннадий Гудков, сенатор Франц Клинцевич, журналист-расследователь Роман Шлейнов.

Ведущий - Мумин Шакиров.