Путин и его каста неприкасаемых

Госдума разрешила ФСО засекречивать персональные данные чиновников. Обсуждают: Геннадий Гудков, Роман Шлейнов, Франц Клинцевич. Эфир в 21:05
Инициатива засекретить персональные данные чиновников, занимающих высокие посты и их семей, принадлежит лично президенту России. Согласно принятому Думой закону, к засекреченным персональным данным относятся - банковские счета, сведения о недвижимости (как в стране, так и за рубежом) и прочее имущество.
Гости в студии: экс-сотрудник КГБ, бывший член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадий Гудков, сенатор Франц Клинцевич, журналист-расследователь Роман Шлейнов.
Ведущий - Мумин Шакиров.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.