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Путин и его каста неприкасаемых

Президент Владимир Путин и его окружение

Госдума разрешила ФСО засекречивать персональные данные чиновников. Обсуждают: Геннадий Гудков, Роман Шлейнов, Франц Клинцевич. Эфир в 21:05

Инициатива засекретить персональные данные чиновников, занимающих высокие посты и их семей, принадлежит лично президенту России. Согласно принятому Думой закону, к засекреченным персональным данным относятся - банковские счета, сведения о недвижимости (как в стране, так и за рубежом) и прочее имущество.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Гости в студии: экс-сотрудник КГБ, бывший член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции​ Геннадий Гудков, сенатор Франц Клинцевич, журналист-расследователь Роман Шлейнов.

Ведущий - Мумин Шакиров.

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