На Медведева подали в суд за блокировку в твиттере

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева за то, что тот заблокировал его в твиттере.

По мнению юристов фонда, микроблог Медведева является официальным источником информации, поскольку ссылка на него указана на сайте правительства России. В ФБК считают, что Медведев нарушил принцип гласности работы кабинета министров, лишив Албурова возможности читать его твиттер. В базе данных Пресненского суда Москвы иск к премьер-министру пока не зарегистрирован.

В марте Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о недвижимости, которой якобы владеет Дмитрий Медведев. Премьер-министр ранее закрыл записи в своем микроблоге от основателя фонда Алексея Навального и сотрудника отдела расследований Георгия Албурова. Публикацию ФБК Медведев назвал "лживыми продуктами политических проходимцев".