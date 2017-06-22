В Тбилиси открыт памятник первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу

В центре грузинской столицы открыт памятник первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Об этом сообщает корреспондент “Радио Свобода“ в Тбилиси.

Памятник президенту Чехии, драматургу, эссеисту и диссиденту коммунистической эпохи, Вацлаву Гавелу, установлен в сквере рядом со зданием муниципалитета района Ваке. В торжественной церемонии приняли участие глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили, который назвал Вацлава Гавела “одним из величайших деятелей XX века“, а также министр обороны Чехии Мартин Стропницкий, находящийся в Грузии с рабочим визитом.

Автор скульптуры Джумбер Джикия сказал в интервью РС, что попытался отразить в своей композиции “характер Вацлава Гавела, его ценности и жизненный путь“. По словам скульптора, Вацлав Гавел “придавал особое значение идеалам свободы личности“. “Я с детства очень многое слышал о Вацлаве. Он боролся за свободу и, что особенно важно для нас, выступал против распада Чехословакии, осозновая возможные последствия; а затем, добился мирного характера этого процесса" - подчеркнул автор памятника.