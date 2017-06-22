Петербург: участников акции 12 июня задержали после выхода из-под ареста

Два жителя Санкт-Петербурга, отбывшие административный арест за участие в несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле, были задержаны сотрудниками полиции у Приморского районного суда, куда они приехали для подачи апелляции. Об этом сообщает "Медиазона".

Один из задержанных рассказал изданию, что полицейские предложили им поехать в отдел, чтобы выявить правонарушения, в которых они якобы могли участвовать в период проведения Кубка конфедераций. В отделе на него составили протокол за то, что он якобы публично ругался матом. Активисты предполагают, что задержание связано с тем, что сегодня последний день, когда они могут подать жалобы на решение об аресте.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В Петербурге были задержаны более 650 человек.

