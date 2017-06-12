День России: задержаны больше 1500 человек и желтая надувная уточка

Доброе утро!

Вчера Россия праздновала День России, торжества были про прошлое и про будущее. В Москве на Тверской в рамках гордости за прошлое устроили фестиваль реконструкторов, где можно было сфотографироваться с участниками войны 1812 года, постоять у черного воронка в окружении НКВДшников, поесть похлебку из лосятины и даже “выпить воды из настоящей деревянной кадки” (наверное, времен призвания варягов). В Петербурге с едой традиционно плохо, поэтому на Марсовом поле в рамках реконструкции Второй мировой войны кормили только гречкой из полевой кухни.

Мероприятия, связанные с беспокойством за будущее России, закончились массовыми задержаниями. В целом по стране задержаны свыше полутора тысяч человек.

В Москве 825 человек из тех, кто по призыву Алексея Навального не пошел на отведенную для протестов площадь Сахарова, а решил гулять по Тверской, по автозакам растаскивал прекрасно экипированный ОМОН.

Инициатора акции Алексея Навального задержали прямо в подъезде его дома, в тот же момент в офисе ФБК вырубили свет, и трансляция, которую вел Леонид Волков, прервалась. Уже в ночи суд приговорил Навального к 30 суткам ареста за повторное нарушение правил организации митинга плюс неповиновение полиции. Заведены два уголовных дела о применении насилия к полицейским – люди будто бы распылили газовый баллончик. “Мимо пронесли Ильдара Дадина”, – мелькало в фейсбуке (Дадину, точнее его представителям, вечером вручили премию Бориса Немцова – в Берлине).

Разрешенный митинг на проспекте Сахарова превратился в акцию против московской реновации. Откуда-то взялась аппаратура, которую накануне никак не удавалось арендовать сотрудникам ФБК. Но и на этом митинге ОМОНовцам удалось уронить активистку партии “Яблоко” Юлию Галямину так, что она находится в больнице с сотрясением мозга. В Совете по правам человека при президенте России работу московской полиции назвали корректной.

В Петербурге главным героем акции протеста, на которою собрались около 10 тысяч участников, стала желтая надувная уточка.

Ее тоже арестовали – так же как и 548 человек. Утка станет вещественным доказательством в суде. Суть в том, власти города не согласовали митинг на Марсовом поле, предложив протестующим Удельный парк. Те отказались и решили просто поучаствовать в реконструкторском фестивале на Марсовом. Тогда фестиваль решили завершить в 2 часа дня, а для митингующих подогнали специальные шаттлы, чтобы отвезти их в Удельный парк. Никто никуда не поехал, пошли лозунги, утка начала летать над толпой, полиция стала забирать людей, которые говорили, что ни в какой протестной акции они не участвовали, а пришли просто поесть гречки из полевой кухни. Теперь надувная утка докажет, что протестная акция все же была. Всех судей Дзержинского суда вечером вызвали на работу, первый приговор уже вынесен: девушка получила пять суток ареста и 10 тыс. рублей штрафа за то, что отказалась ехать в Удельный парк.

Что происходило в других городах России, смотрите на фотографиях. Разбивка задержанных по городам тут. Короткий видеообзор о митингах в крупнейших российских городах здесь. А здесь – короткий обзор российской официальной прессы: Владимир Путин собственноручно вручил паспорт лауреату олимпиады по сольфеджио.

США резко осудили массовые задержания протестующих в России. Впрочем, там и своих новостей достаточно. Прокуроры двух штатов подают в суд на президента США, обвиняя его в нарушении конституции: речь идет о том, что Трамп не продал своего бизнеса, а только передал его сыновьям, а значит может воспользоваться своим служебным положением для извлечения большей прибыли, в том числе и от иностранных инвестиций. Это запрещено конституцией. Апелляционный суд оставил в силе блокировку указа Трампа о запрете на въезд в США гражданам шести мусульманских стран. Сегодня в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы будет свидетельствовать генпрокурор США Джефф Сешнз.

Прокуратура Анкары сильно продвинулась в расследовании убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. В ведомстве сообщили, что посол был убит по приказу (вы уже догадались) Фетхуллаха Гюлена.

Закончим тревожной новостью: в Донбассе пропал блогер и писатель Станислав Васин. Предположительно его удерживают пророссийские сепаратисты. К поискам блогера подключится ОБСЕ.

Первую из трех ссылок посвятим Дню России:

Тут собраны ссылки на 13 лонгридов о русском счастье, национальном вопросе и неособом пути. Есть, например, отрывок из ученой книги Мики Риссанена и Юхи Тахванайнена о том, как Петр I и Екатерина II пытались приучить россиян пить пиво.

Рассказы о двух забытых книгах, только что вышедших в русском переводе. Здесь вы узнаете о “творческой неудаче” автора “Моби Дика” Германа Мелвилла. Его роман “Пьер, или Двусмысленности” вышел на год позже истории про кита и раньше никогда не переводился на русский. Здесь рассказывается об Уильяме Герхарди (1895–1977), английском писателе, потомке немецких промышленников, уроженце Петербурга, наследнике бумагопрядильного бизнеса, национализированного советской властью. Он написал роман “Полиглоты”, который вышел в переводе Валерия Вотрина.

И последнее – разговор Дмитрия Волчека с Андреем Звягинцевым о фильме, который вам наверняка уже надоел из-за бурных дискуссий кинообщественности, даже если вы его не смотрели. Разговор, как всегда у Волчека, нескучный.

Искренне ваши,

Семь-сорок

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