День России: задержаны больше 1500 человек и желтая надувная уточка

Все, что нужно знать рано утром 13 июня
Доброе утро!
Вчера Россия праздновала День России, торжества были про прошлое и про будущее. В Москве на Тверской в рамках гордости за прошлое устроили фестиваль реконструкторов, где можно было сфотографироваться с участниками войны 1812 года, постоять у черного воронка в окружении НКВДшников, поесть похлебку из лосятины и даже “выпить воды из настоящей деревянной кадки” (наверное, времен призвания варягов). В Петербурге с едой традиционно плохо, поэтому на Марсовом поле в рамках реконструкции Второй мировой войны кормили только гречкой из полевой кухни.
Мероприятия, связанные с беспокойством за будущее России, закончились массовыми задержаниями. В целом по стране задержаны свыше полутора тысяч человек.
В Москве 825 человек из тех, кто по призыву Алексея Навального не пошел на отведенную для протестов площадь Сахарова, а решил гулять по Тверской, по автозакам растаскивал прекрасно экипированный ОМОН.
Инициатора акции Алексея Навального задержали прямо в подъезде его дома, в тот же момент в офисе ФБК вырубили свет, и трансляция, которую вел Леонид Волков, прервалась. Уже в ночи суд приговорил Навального к 30 суткам ареста за повторное нарушение правил организации митинга плюс неповиновение полиции. Заведены два уголовных дела о применении насилия к полицейским – люди будто бы распылили газовый баллончик. “Мимо пронесли Ильдара Дадина”, – мелькало в фейсбуке (Дадину, точнее его представителям, вечером вручили премию Бориса Немцова – в Берлине).
Разрешенный митинг на проспекте Сахарова превратился в акцию против московской реновации. Откуда-то взялась аппаратура, которую накануне никак не удавалось арендовать сотрудникам ФБК. Но и на этом митинге ОМОНовцам удалось уронить активистку партии “Яблоко” Юлию Галямину так, что она находится в больнице с сотрясением мозга. В Совете по правам человека при президенте России работу московской полиции назвали корректной.
В Петербурге главным героем акции протеста, на которою собрались около 10 тысяч участников, стала желтая надувная уточка.
Ее тоже арестовали – так же как и 548 человек. Утка станет вещественным доказательством в суде. Суть в том, власти города не согласовали митинг на Марсовом поле, предложив протестующим Удельный парк. Те отказались и решили просто поучаствовать в реконструкторском фестивале на Марсовом. Тогда фестиваль решили завершить в 2 часа дня, а для митингующих подогнали специальные шаттлы, чтобы отвезти их в Удельный парк. Никто никуда не поехал, пошли лозунги, утка начала летать над толпой, полиция стала забирать людей, которые говорили, что ни в какой протестной акции они не участвовали, а пришли просто поесть гречки из полевой кухни. Теперь надувная утка докажет, что протестная акция все же была. Всех судей Дзержинского суда вечером вызвали на работу, первый приговор уже вынесен: девушка получила пять суток ареста и 10 тыс. рублей штрафа за то, что отказалась ехать в Удельный парк.
Что происходило в других городах России, смотрите на фотографиях. Разбивка задержанных по городам тут. Короткий видеообзор о митингах в крупнейших российских городах здесь. А здесь – короткий обзор российской официальной прессы: Владимир Путин собственноручно вручил паспорт лауреату олимпиады по сольфеджио.
США резко осудили массовые задержания протестующих в России. Впрочем, там и своих новостей достаточно. Прокуроры двух штатов подают в суд на президента США, обвиняя его в нарушении конституции: речь идет о том, что Трамп не продал своего бизнеса, а только передал его сыновьям, а значит может воспользоваться своим служебным положением для извлечения большей прибыли, в том числе и от иностранных инвестиций. Это запрещено конституцией. Апелляционный суд оставил в силе блокировку указа Трампа о запрете на въезд в США гражданам шести мусульманских стран. Сегодня в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы будет свидетельствовать генпрокурор США Джефф Сешнз.
Прокуратура Анкары сильно продвинулась в расследовании убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. В ведомстве сообщили, что посол был убит по приказу (вы уже догадались) Фетхуллаха Гюлена.
Закончим тревожной новостью: в Донбассе пропал блогер и писатель Станислав Васин. Предположительно его удерживают пророссийские сепаратисты. К поискам блогера подключится ОБСЕ.
Первую из трех ссылок посвятим Дню России:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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