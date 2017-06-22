Петербург: суд добавил правозащитнику Идрисову двое суток ареста

В Петербурге суд добавил двое суток ареста объявившему сухую голодовку правозащитнику Динару Идрисову. Об этом сообщили в фейсбуке сторонники правозащитника, проводившие акцию в его поддержку у здания суда. Как сообщается, суд прошел в закрытом режиме без присутствия Идрисова и его адвоката.

Накануне Идрисова перевели из больницы, куда он был госпитализирован после отказа от лекарств, в спецприемник.

Идрисов был задержан 13 июня, когда он приехал в суд, чтобы представлять интересы одной из задержанных на антикоррупционной акции 12 июня. На него составили протокол о неподчинении распоряжению судьи или пристава, а затем обвинили в хулиганстве. Суд арестовал Идрисова на 14 суток, после чего он объявил сухую голодовку. Правозащитник обещает голодать до дня, когда его должны освободить.

На несанкционированном митинге на Марсовом поле в Петербурге 12 июня были задержаны более 650 человек.

