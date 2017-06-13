В Петербурге задержан правозащитник Динар Идрисов

В Санкт-Петербурге в Дзержинском суде задержали правозащитника Динара Идрисова. Он приехал в суд, чтобы представлять интересы одной из задержанных на антикоррупционной акции 12 июня. После слушаний правозащитник подошел к другим задержанным, однако полицейские и председатель Дзержинского суда запретили Идрисову общаться с активистами.

В отношении правозащитника составили административный протокол о "неисполнении законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила". Ему грозит до 15 суток ареста. Идрисову также пригрозили уголовным делом по статье о применении насилия к представителю власти, сообщила в Фейсбуке гражданский активист Ирина Яценко.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, в Петербурге - около 700. После митингов Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о нападении на полицейских.