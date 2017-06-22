Мэрия Москвы отказала в проведении гей-парада в поддержку решения ЕСПЧ

Мэрия Москвы отказала в согласовании гей-парада и митинга в поддержку решения Европейского суда по правам человека, которое признало дискриминационным российский закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил основатель сообщества GayRussia Николай Алексеев.

По словам Алексеева, причиной для отказа власти Москвы назвали закон, который ЕСПЧ признал противоречащим Европейской конвенции. Активист планирует обжаловать запреты в суде.

С жалобой в ЕСПЧ обратились ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Алексеев. Все они с 2009 по 2012 год привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Заявители утверждали, что закон нарушил их право на свободу выражения мнений.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить трем заявителям совокупно более 49 тысяч евро, в том числе компенсации за причинение морального ущерба, а также возместить судебные расходы. Минюст России не согласен с решением ЕСПЧ и намерен обжаловать его.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России приняли летом 2013 года. За это грозит штраф до 5 тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете – до 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 год по этому закону в России оштрафовали 14 человек.

